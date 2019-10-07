07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Нашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске

18:00 07.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
0

Аномально теплая погода октября способствовала незапланированному выплоду насекомых в октябре.

Нашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске
С божьими коровками на Руси были связаны только добрые приметы

Небывалое количество божьих коровок в октябре зафиксировали жители Бердска. Их немало встретишь как в траве, так и на стенах домов.

Божьих коровок и летом-то не увидишь в таком количестве, а здесь их столько много в октябре, говорили бердчане. И как всегда связывали небывалое с аномалией.

По всему дому №24 по ул. К. Маркса «растеклись» божьи коровки. Видимо, нагретые солнцем кирпичи, служат для них своего рода печками. Какая-то тихонечко дремлет, какая-то исследует территорию, другая срывается с насиженного места и взлетает ввысь. Да, почти в летнюю жару в октябре такое удовольствие понаблюдать за этими удивительно милыми насекомыми.

Автор видео Галина Панчева

По словам эколога Владимира Власова, подобное явление бердчане наблюдали лет 10 и то и больше тому назад. Тогда ему поступило немало звонков. Некоторые даже думали, что кто-то совершил диверсию и забросил зараженных божьих коровок в Сибирь.

— Божьи коровки не являются переносчиками инфекционных заболеваний. А так их много в октябре, потому что стоит замечательная, теплая погода. Именно на этом фоне произошел незапланированный выплод насекомых. И это говорит о том, что следующей весной божьих коровок будет меньше. А тли, которой они питаются, больше. Однако, у муравьев будет больше пищи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Власов.

Божья коровка, лети на небо!

Божья коровка — одно из немногих насекомых, которое вызывает умиление как у взрослых, так и у детей. Наверное, все помнят детскую считалочку: «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки, всем по одной, а тебе — ни одной». При этом божью коровку нужно держать на ладошке, а при последнем слове считалочки взмахнуть кистью. И божья коровка непременно улетит с вашей руки.

Во всем мире насчитывается более 5000 видов божьих коровок.

Во время полета божья коровка делает 85 взмахов крыльями в секунду.

Пятна у божьих коровок предназначены для отпугивания хищников.

Божьи коровки многолетние насекомые и во время зимы они живут только на накопленных за лето запасах.

Божьи коровки бывают разных цветов: розового, желтого, белого, оранжевого и даже черного.

Чем старше божья коровка, тем меньше у нее пятен на спинке.

В зависимости от разновидностей божья коровка может отложить до 2000 яиц за свою жизнь.

Божьи коровки — большой естественный пестицид их даже разводят с этой целью. Они поедают тлю, которая является врагом растений.

Когда божья коровка подвергается нападению, она может впрыснуть пахнущую жидкость из коленных суставов своих ног. Запах предупреждает птиц и хищников, что божья коровка ядовита.

Божьи коровки также известны тем, что они умеют претворяться мертвыми, для того чтобы обмануть хищника и спасти свою жизнь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы наблюдаете за живой природой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивейшие закаты... 1
19:27 07-10-2019
Красивейшие закаты...
БердскУчаствовать в Цифровой олимпиаде России приглашают жителей Бердска
18:01 07-10-2019
Участвовать в Цифровой олимпиаде России приглашают жителей Бердска
БердскНашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске
18:00 07-10-2019
Нашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске
БердскКак рассказать ребенку о смерти?
17:51 07-10-2019
Как рассказать ребенку о смерти?
Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
17:49 07-10-2019
Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян
17:45 07-10-2019
Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян
Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска
17:33 07-10-2019
Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска
Дети играли с головой: Расчленённое тело 19-летней девушки выбросил из окна убийца в центре Читы
17:30 07-10-2019
Дети играли с головой: Расчленённое тело 19-летней девушки выбросил из окна убийца в центре Читы
БердскОбездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске
17:15 07-10-2019
Обездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске
БердскНе утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске 2
17:15 07-10-2019
Не утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске