Скромнее и проще надо быть: Затравили в соцсетях усыновившую 6-х братьев и сестер девушку в Челябинской области

Аноним высказал свое негодование в адрес Кристины Евтушенко — получает деньги со всей страны и тратит на себя, выглядит ухоженной, ходит по клубам. Это, по мнению автора поста, говорит о Кристине как о плохом опекуне.

На данным момент девушка опекает пять несовершеннолетних братьев и сестер 6-17 лет (один брат уже достиг 18-летнего возраста с момента оформления опеки)

Кристина Евтушенко из Челябинской области стала известна на всю Россию после того, как ее история попала на федеральные телеканалы. Девушка после смерти родителей бросила учебу и оформила опеку над своими шестью несовершеннолетними братьями и сестрой, решив не отдавать их в детдом. Ей стали помогать люди со всей страны. Видимо, это не понравилось чиновникам от опеки. Они вынесли на обсуждение в соцсети подробности личной жизни Евтушенко, рассказали о претензиях к ней как к опекуну и пригрозили изъятием детей из семьи. После того как ситуацией заинтересовался Znak.com, в отношении госслужащей, нарушившей этические нормы, начали проверку.

Пост некой Юлии Филипповой (аккаунт был удален вскоре после публикации поста) был размещен 2 октября в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте», в котором общаются жители южноуральского города Карталы. Семья Кристины Евтушенко живет в получасе езды в селе Елизаветопольское. На данным момент девушка опекает пять несовершеннолетних братьев и сестер 6-17 лет (один брат уже достиг 18-летнего возраста с момента оформления опеки). Аноним высказал свое негодование в адрес Кристины Евтушенко — получает деньги со всей страны и тратит на себя, выглядит ухоженной, ходит по клубам. Это, по мнению автора поста, говорит о Кристине как о плохом опекуне. Причем свои выводы он делает на основании фотографий молодой девушки, которые та публикует на своей странице.

«Жизнь этой „многодетной матери“ просто праздник! Во-первых, постоянно вижу ее в Карталах, но знаю живет семья в деревне, во-вторых постоянно фото с клуба (каждую неделю), закупки большого количества пива регулярно, хотя продукты для детей покупает в Светофоре, разодетая, расфуфыриная, с ногтями наращенными по метру, с ресницами, вся в золоте, в побрякушках, а последнее преображение, меня вообще в ступор поставило ГУБЫ УТИНЫЕ, которые стоят около 10 тыс. р. Согласитесь, не каждая работающая и прилично зарабатывающая женщина может себе это позволить, — говорится в посте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). — Как то скромнее и проще надо быть, когда понимаешь что все блага у тебя, с помощью других людей». (Орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

Жители Карталинского района в комментариях под постом встали на защиту молодой девушки. Они отметили, что все дети Евтушенко сыты, одеты и обуты, а Кристине всего 21 год, и она может себе позволить отдохнуть от тяжелого труда — быть главой такой большой семьи.

Но вскоре свои комментарии оставила начальник отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская. Именно так она представилась в паблике. Пушкарская заявила, что подтверждает многое из написанного. И рассказала, что у органов опеки много претензий к Кристине Евтушенко.

«С Кристиной неоднократно проводились беседы, предлагалось помощь, выносились предупреждения. Мы пытаемся сохранить детям семью. А вот опекун… Девушка игнорирует требования органа опеки. Если Кристина не изменит своего отношения к детям и исполнению обязанностей опекуна встанет вопрос отстранения ее от обязанностей и отобрания детей», — написала Пушкарская (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Далее чиновница позволила себе заметить, что ни для кого не секрет, что девушка зависает в ночных клубах, и это не единственные претензии — просто многого чиновница не имеет права озвучить. «Пока будем подбирать приемную семью. Только не надо говорить, что с сестрой будет лучше, а в органах опеки бездушные люди», — сообщила чиновница.

По ее мнению, ни одна «нормальная мать» не оставит ребенка без присмотра (напомним, старшему из опекаемых братьев Кристины уже 17 лет). Пост прокомментировала и сама Кристина Евтушенко. По словам девушки, везти с собой в Карталы всех детей каждый раз, когда она уезжает по делам, невозможно. Поэтому за ними присматривает тетя. Если же кто-то из ее братьев или сестер заболел, Кристина остается на весь день возле ребенка.

Это не остудило пыл Светланы Пушкарской. Постоянно называя опекуна на «ты», она поинтересовалась, «пользуясь случаем», прямо в соцсетях: сдала ли Евтушенко отчет об использовании средств, которые ей государство выплатило на детей. «Твое отношение к исполнению обязанностей опекуна не надлежащее», — написала чиновница (орфография сохранена — прим. ред.).

Этот пост и комментарии к нему были удалены сразу после того, как журналист Znak.com позвонил с вопросами в Карталинское управление соцзащиты. Сама же Пушкарская заявила, что ее страницу «ВКонтакте» взломали и все вышеперечисленное писала не она. Хотя признала, что, судя по использованным в комментариях формулировкам, их автор определенно знаком с работой органов опеки. Это может подтвердить и журналист Znak.com, который вел переписку с пользователем «Светлана Пушкарская»: «взломщик» длительное время отвечал на вопросы в личных сообщениях, интересуясь, есть ли у СМИ разрешение опекуна на разглашение личной информации. Переписка завершилась вопросом журналиста, есть ли у Пушкарской такое же разрешение на публикацию сведений о личной жизни Кристины Евтушенко в соцсетях. После чего «взломанная» страница была доступна еще несколько дней, и на нее регулярно заходил нынешний или бывший владелец.

Уже в телефонной беседе с журналистом Пушкарская сообщила, что на самом деле у органов опеки нет значимых претензий к Кристине Евтушенко как к опекуну и вопрос о передаче детей в детдом или другую семью не стоит. «Я не знаю, что написано там, но на сегодняшний день дети проживают в семье. Сообщений со школы каких-то тревожных не поступало. Для принятия кардинальных мер нет основания», — сказала Пушкарская. На вопрос, вправе ли соцзащита в публичном поле обсуждать личную жизнь и деятельность опекуна, чиновница ответила отрицательно. «Распространять сведения, касающиеся семьи, нельзя. Но на каждый роток не накинешь платок, люди высказывают порой свое мнение, — считает Пушкарская. — Чиновники оценивать личную жизнь [опекуна], я считаю, что не могут. Личная жизнь детей — тем более закрытая тема».

В официальном ответе на запрос редакции руководители управления сообщили, что в данный момент Светлана Пушкарская находится в отпуске, из которого выходит в понедельник, 7 октября. В отношении нее будет проведена служебная проверка. В ведомстве также подтвердили, что претензий к семье Евтушенко не имеют. В Министерстве соцотношений Челябинской области сообщили, что будут держать на контроле ход и итоги служебной проверки.

Сама Кристина Евтушенко от комментариев отказалась.

Источник: Znak