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Не утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске

17:15 07.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане опасаются, что лес на побережье освобождают от 40-летних домиков ради строительства очередного коттеджа. Власть ждет инвесторов и заявляет: территорию оставят спортсменам и остановят разрушение берега.

Не утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске
Спортивный лагерь «Дельфин» уже несколько лет не получает разрешение от надзорных органов на открытие

Бердск приступил к сносу старых домиков, стоящих на территории спортивного лагеря «Дельфин». Это «Курьер. Среда. Бердск», подтвердила сегодня, 7 октября, руководитель бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Забеспокоились судьбой спортлагеря его бывшие сотрудники и воспитанники. Они сообщили в редакцию о том, что на территорию пригнали бульдозеры.
— Сегодня с утра пригнали фронтальный погрузчик. И он оперативно все уже сломал все домики. Строительный мусор вывозят КамАЗами, — рассказал 7 октября «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Ермак, который все лето жил в «Дельфине» с 1970-х годов — сначала как воспитанник лыжной секции, а позже как тренер по биатлону.

Он уверен, что лесной участок очищают под строительство очередного коттеджа на бердском побережье Обского моря:
— Мне кажется, территория кому-то очень понравилась. Продадут все, как на «Чайке». Никаких спортсменов здесь не будет.

По словам Владимира, дети туда давно не заезжали на лагерную смену — водопровод сломали, но оставались дневные площадки для тренировок. Он согласен, что домики старые и не пригодны для зимнего проживания.

А начальник бердского ОФКиС Светлана Ашихмина называет жилища юных спортсменов аварийными. И сносят их по постановлению администрации.
— Убираем по предписанию пожарных и Роспотребнадзора старые домики и готовим территорию для дальнейшей эксплуатации по инвестиционному проекту. Его целевое назначение — спорт. Однозначно спорт! — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна. — Домикам 40 лет, они прогнили, их балансовая стоимость нулевая.

По ее словам, комиссия выезжала и сделал неутешительные выводы — только сносить. И не только домики, но и вагончики, и другие строения, в том числе те, что незаконно возвели на самом берегу.
— Самострой тоже убираем. Потому что та территория предназначена для пирса, для забора воды, чтобы техника могла беспрепятственно подъезжать, — упомянула Светлана Васильевна постройки Игоря Романенко, с которым несколько лет судится власть, требуя ликвидировать несанкционированные постройки.

Видео читателя Курьер. Среда. Бердск

«Дельфин» уходит под воду

А реконструкция «Дельфина» стала невозможной из-за катастрофического разрушения берегов. Еще два года назад по этому поводу били тревогу. Береговая линия у спортивного лагерь «Дельфин», находящегося в устье речки Раздельной (Гуменки), которая впадает в Обское море, за последние 5 лет уменьшилась на 0,3 га. В реку обрушились несколько деревьев с диаметром ствола более 20 см и три домика. Три домика «Дельфина» находились на самом краю высокого берега.

— Общий ущерб составляет сотни тысяч рублей. И сумма эта с каждым голом увеличивается. Кроме того, территория учебно-тренировочной базы «Дельфин» уменьшается, есть угроза безопасности детей, занимающихся там спортом, — акцентировал бывший главный архитектор Бердска Петр Ким на экологическом форуме в 2017 году, подчеркнув, что город делает ставку на развитие туристического направления, привлечение в эту сферу инвестиций, но разрушение берегов существенно тормозит движение вперед.

В прошлом году федерация греко-римской борьбы Бердска подготовила проект по восстановлению «Дельфина» как базы подготовки спортсменов. Второе предложение — использовать лагерь в качестве туристической площадки.

История «Дельфина» началась в 1971 году. За свою жизнь он успел побывать и лагерем для трудных подростков, и местом для ежегодных сборов юных спортсменов. До недавнего времени он считался именно спортивным лагерем и был закреплен за ДЮСШ «Восток».

Однако в последние несколько лет «Дельфин» не функционирует. По мнению надзорных органов, находиться там опасно: между старенькими деревянными домиками слишком маленькое расстояние, противоречащее противопожарным нормам. Еще одна веская причина — обрушение берега.

Идеи по возрождению лагеря еще в 2017 году озвучил Игорь Романенко. Он числился в «Дельфине» сторожем, но при этом допускал на территории лагеря самоуправство: построил несколько объектов на берегу, самостоятельно попытался укрепить берег без согласования с соответствующими органами. Это вызывало нарекания не только со стороны отдела физкультуры и спорта, но и со стороны правоохранителей, хотя сторож говорил, что делал все с благими намерениями.

— Одной из причин бедственного положения лагеря является отсутствие финансирования со стороны местного бюджета и неэффективное оперативное управления лагеря в современных условиях. Лагерь находится в катастрофическом состоянии. Ежегодно берег его разрушается из-за отсутствия берегоукрепления и ветровой эрозии. Это ведет к сносу домиков. Некоторые домики разрушаются. Комиссия не разрешает открыть лагерь даже дневного пребывания. В связи с разрушением береговой линии через два года необходимо будет переносить линию электропередач. Также угрозу имущественному комплексу несут аварийные деревья, — перечислил Романенко.

Он продемонстрировал депутатам фотографии разрухи в детском лагере. С каждым годом там становится все хуже и хуже. Но осталось в «Дельфине» главное — прекрасная природа, свежий воздух и близость к воде. Идеально для отдыха и тренировок будущих звезд спорта. А без сборов перед соревнованиями в таких вот лагерях, уверены спортсмены и тренеры Бердска, ни о какой спортивной карьере и речи быть не может.

По словам Романенко, с 2004 года общественники регулярно обращаются к областной и местной власти с просьбой о спасении «Дельфина». Но денег на лагерь не дают. Как не дают их и на берегоукрепление. Попытки отсыпать берег собственными силами привели к прокурорским проверкам.

И вот судьба «Дельфина» определилась — его снесли. Остается только надеяться на инвестора, желающего вложить деньги в детский спорт.

Не утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске

Баня на территории «Дельфина» стоит уже несколько лет. Никто не может найти управу на своенравного сторожа

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От редакции

Что будет на месте "Дельфина"?

Аноним, 07 октября 2019 17:44
Уж точно не спортивный лагерь. Скорей всего платная территория для отдыха
Аноним, 07 октября 2019 19:53
захват муниципальной территории, ну а дети как соринка в глазу

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