Дети играли с головой: Расчленённое тело 19-летней девушки выбросил из окна убийца в центре Читы

при обнаружении подозрительного пакета следует сразу обратиться в полицию

Полиция задержала предполагаемого убийцу 19-летней девушки, который в ночь после убийства 6 октября расчленил её тело и выкинул с 12-го этажа 15-этажного дома на улице Богомягкова в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» жильцы дома, информацию о задержании подтвердили в пресс-службе краевого УМВД.

Мужчину задержали в съёмной квартире, выпилив в ней дверь. Тело девушки обнаружили на козырьке дома в жилом комплексе «Читинка» на Богомягкова, 2. Отделённую голову утром нашли игравшие дети.

На месте работает полиция, территория оцеплена.

Комплекс «Читинка» расположен на берегу реки Чита, охраняется частным охранным предприятием, окружён забором и оборудован круговым видеонаблюдением.

Источник: chita.ru