Медведь загрыз насмерть женщину в Забайкалье

Тело погибшей с рваными ранами рук, головы, туловища нашли в лесу. Звери нападают на людей и в других регионах Сибири и Дальнего Востока.

Медведь загрыз женщину в Забайкалье

Тело погибшей было обнаружено в 100 км от села Тэрэпхэн. Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«В воскресенье поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100 км от села Тэрэпхэн найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», — сказали в ЕДДС, отметив, что личность погибшей установлена. Факт гибели женщины от нападения медведя подтвердили в районной администрации.

С началом осени медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края — они заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак. В конце сентября полицейские застрелили зверя, бродившего по дачам в окрестностях Читы, а 1 октября хищника убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. 4 октября медведя застрелили возле села Кука в Читинском районе — он загрыз в селе несколько собак и залезал в жилые дома.

По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.

Медведи нападают на людей и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов погиб 5 октября после нападения медведя в Оймяконском районе республики.

Источник: ТАСС