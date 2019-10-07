За 2019 год Центробанк РФ 47 раз оштрафовал банки за незаконную деятельность ради поиска новых клиентов

Растет число банков, которые незаконно ищут новых клиентов

На клиентов финансовых учреждений, которые исправно платят по кредитам, ведется настоящая маркетинговая охота со стороны банков, желающих получить себе новых клиентов. В российском сегменте Интернета можно обнаружить множество обсуждений этой проблемы — люди жалуются на представителей банков, которые получают их данные незаконным путем, чтобы навязывать услуги.

Как правило, жалобы на незаконный поиск кредитных историй рассматриваются Центробанком в течение долгих месяцев. После этого к делу подключаются высшие государственные инстанции, что лишь усложняет и без того непростой процесс.

Усилия финансового регулятора не помогают справиться с проблемой, так как банки, уличенные в незаконном поиске кредитной истории россиян, платят в итоге символические штрафы (в районе тридцати-пятидесяти тысяч рублей), после чего продолжают заниматься незаконной деятельностью по добыче ценных для маркетинга сведений. Решить проблему поможет повышение штрафов, над которым уже задумались в Государственной думе.