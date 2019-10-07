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Ремонту быть! 78% Россиян начинают делать ремонт, не откладывая это дело в долгий ящик

14:37 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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С 57 до 78% выросло число Россиян, намеревающихся делать ремонт у себя дома в ближайшие 1-2 года.

Ремонту быть! 78% Россиян начинают делать ремонт, не откладывая это дело в долгий ящик

Все больше Россиян планируют начать делать ремонт в ближайшие год-два

 Аналитики НАФИ, которые провели соответствующее исследование, говорят, что явление объясняется падением реальных доходов населения.

Прошлой осенью Аналитический центр НАФИ проводил такой же опрос, который показал, что доля россиян, планирующих делать ремонт в ближайшие один-два года, составляла пятьдесят семь процентов. Теперь показатель повысился на двадцать один процентный пункт.

Больше всего желающих делать ремонт в ближайшее время наблюдается среди жителей СЗФО — здесь за год стало в два раза больше граждан, которые хотят отремонтировать квартиру в ближайшие год-два. Опрос показал, что ремонт планирует делать каждый третий россиянин, однако большая часть респондентов перестала откладывать ремонт на перспективу.

«Это связано со снижением реальных доходов. Граждане понимают, что покупка нового жилья им не светит, поэтому все чаще задумываются о ремонте уже имеющегося. При этом, ремонт не откладывается в дальний ящик», — заявил глава Ольга Соколова, глава исследовательских проектов в сфере строительства и недвижимости Аналитического центра НАФИ.

Источник: Planet Today

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