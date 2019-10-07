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Здоровье / Общество

Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?

17:49 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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Каждый препарат должен приниматься под пристальным контролем лечащего врача, ведь у некоторых из них существуют не просто неприятные побочные эффекты, они могут быть смертельно опасны.

Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
Кортизон может давать побочный эффект в виде катаракты, сахарного диабета, остеопороза
  1. Антибиотики являются отличным средством для лечения многих серьезных воспалений и инфекций, но часто люди злоупотребляют ими, занимаясь самолечением и поэтому они оказывают больше вреда, нежели пользы. Самостоятельный прием препарата способен вызывать привыкание организма и развитие устойчивости бактерий к антибиотику, что усложняет в дальнейшем весь процесс лечения.
  2. Нейромедиаторы и Антидепрессанты способны оказывать действие поднимающее настроение и бодрость, за счет содержания в себе серотонина. Спасая от депрессии, в больших дозах они могут оказывать противоположный эффект, приводя человека в состояние постоянного движения (акатизии), тем самым провоцируя суицид.
  3.  Препараты для разжижения крови (Антикоагулянты) должны использоваться только под контролем врача, ведь превышая дозировку можно вызвать кровотечение, которое будет не возможно остановить.
  4. Кортизон, препарат который используют спортсмены и люди, страдающие почечными заболеваниями способен оказывать не только положительное действие. В числе побочных эффектов данного препарата выделяют: катаракту, диабет и остеопороз.
  5. Химиотерапия для лечения онкологических заболеваний чаще убивает организм быстрее самой опухоли. Самый опасный побочный эффект химии — это разрушение иммунной системы.
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