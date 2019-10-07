- Антибиотики являются отличным средством для лечения многих серьезных воспалений и инфекций, но часто люди злоупотребляют ими, занимаясь самолечением и поэтому они оказывают больше вреда, нежели пользы. Самостоятельный прием препарата способен вызывать привыкание организма и развитие устойчивости бактерий к антибиотику, что усложняет в дальнейшем весь процесс лечения.
- Нейромедиаторы и Антидепрессанты способны оказывать действие поднимающее настроение и бодрость, за счет содержания в себе серотонина. Спасая от депрессии, в больших дозах они могут оказывать противоположный эффект, приводя человека в состояние постоянного движения (акатизии), тем самым провоцируя суицид.
- Препараты для разжижения крови (Антикоагулянты) должны использоваться только под контролем врача, ведь превышая дозировку можно вызвать кровотечение, которое будет не возможно остановить.
- Кортизон, препарат который используют спортсмены и люди, страдающие почечными заболеваниями способен оказывать не только положительное действие. В числе побочных эффектов данного препарата выделяют: катаракту, диабет и остеопороз.
- Химиотерапия для лечения онкологических заболеваний чаще убивает организм быстрее самой опухоли. Самый опасный побочный эффект химии — это разрушение иммунной системы.
Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
17:49 07.10.2019
Каждый препарат должен приниматься под пристальным контролем лечащего врача, ведь у некоторых из них существуют не просто неприятные побочные эффекты, они могут быть смертельно опасны.
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От редакции
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