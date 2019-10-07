Так ли опасна лапша быстрого приготовления на самом деле?

В лапше быстрого приготовления обнаружены следы пестицида бифентрина, который используют в сельском хозяйстве чтобы бороться с насекомыми и другими вредителями

Несмотря на популярность лапши быстрого приготовления среди потребителей, согласно распространенному мнению, она вредна для здоровья, поскольку содержит большое количество глутамата натрия, консервантов, красителей и соли. Роскачество провело исследование такой лапши, чтобы выяснить, насколько обоснованными являются предубеждения относительно этого продукта. Результаты показали, что ни одна из участвовавших в исследовании торговых марок не может претендовать на российский Знак качества.

Какие марки принимали участие в исследовании?

В ходе исследования эксперты Роскачества проанализировали образцы 17 торговых марок лапши быстрого приготовления. Из них 14 выпускают продукцию на территории России (во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях), две — в Казахстане, одна — в Южной Корее. На момент закупки цена за 100 г продукта находилась в пределах 11-77,9 руб. Качество всех образцов оценивалось по 170 критериям.

Какие нарушения выявило Роскачество?

В исследованных образцах лапши быстрого приготовления не были обнаружены ГМО растительного происхождения, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы), колиформы (бактерии группы кишечной палочки), дрожжи и плесень. Содержание тяжелых металлов во всех образцах не превышало предельно допустимого уровня. Однако некоторые серьезные нарушения все-таки были выявлены.

В продукции торговой марки «Скоровар» было обнаружено превышение допустимого уровня содержания охратоксина А — одного из видов микотоксинов (токсичные вещества природного происхождения, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибов). В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности зерна», в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе для пищевых целей содержание этого токсина не должно превышать 0,005 мг/кг. В одном из образцов это значение составило 0,0230 мг/кг.

Также в товарах восьми других торговых марок были обнаружены следовые количества охратоксина А, а еще в пяти — следовые количества микотоксина зеараленона. Однако в этих случаях наличие токсинов нельзя считать нарушением, поскольку все значения находятся в пределах допустимых норм.

В лапше «Биг Ланч» были обнаружены следы пестицида бифентрина. В сельском хозяйстве его используют, чтобы бороться с насекомыми и другими вредителями. Для человека этот пестицид малотоксичен, если его наличие не превышает максимально допустимого уровня, здоровью потребителя он не угрожает.

Еще в четырех образцах («Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Моя цена» и «Роллтон») эксперты выявили следовое количество регулятора роста растений: хлормеквата. Это вещество для человека токсично, как отмечает Роскачество, были зафиксированы летальные случаи при попадании хлормеквата в организм. Также в ходе экспериментов над млекопитающими выяснилось, что этот регулятор роста негативно сказывается на репродуктивных функциях. Хотя в следовых концентрациях хлормекват не может вызвать отравление, ему свойственно накапливаться при продолжительном поступлении в организм.

Между тем в ходе проверки лапши быстрого приготовления были опровергнуты некоторые потребительские мифы. Оказалось, что в этом продукте не так много глутамата натрия, как принято считать: при допустимых 10 г/кг наибольшее содержание этой добавки зафиксировано в BigBon (3,48 г/кг), а наименьшее — в лапше «Каждый день» (0,69 г/кг). Также эксперты Роскачества выяснили, что производители не скрывают использование в составе продукта сои: во всех образцах с соевым белком соответствующая информация содержалась на этикетке. Кроме того, оказалось, что только один из семи производителей лапши, в составе которой заявлено мясо, обманул потребителя. В ходе проверки качества лапши быстрого приготовления также не подтвердилось мнение, что при производстве этого продукта используют некачественное масло и синтетические красители.

Как часто можно есть лапшу быстрого приготовления?

Суп-лапша быстрого приготовления вполне может заменить полноценный обед, считает диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, это блюдо вполне может дать организму быстрые углеводы, жиры и немного клетчатки. Также прием жидкой пищи положительно сказывается на слизистой желудочно-кишечного тракта и на организме в целом. Однако есть лапшу быстрого приготовления каждый день диетолог не рекомендует. «Значительное количество жира (10-12 г на 1 порцию) обеспечивает калорийность примерно 250–270 ккал (при средней массе нетто пачки 60 г). Поэтому есть такую лапшу каждый день, добавляя при заваривании смеси из пакетиков, не стоит. Если смеси с солью и усилителями вкуса не использовать вообще, то лапша как гарнир допустима в повседневном меню. Но все-таки старайтесь так обедать не чаще раза в неделю», — цитирует ее официальный сайт Роскачества.

Источник: Аргументы и факты