А ты сможешь повторить? 8 самых сложных слов русского языка, неподвластных Турецкому произношению.

Рентгеноэлектрокардиографический — одно из самых сложных слов для Турецкого произношения

Как отмечают наши коллеги, произнести туркам их непросто, поскольку «русский язык относится к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией». Тем же, кто уверен в своих знаниях, они предлагают опробовать свои силы на восьми самых сложных, по их мнению, словах.

В короткий список вошли: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность. Последнее слово иностранцам в России приходится использовать чаще всего. Ведь оно означает место, которое обязательно надо посетить туристу в том или ином городе.

Источник: Российская Газета