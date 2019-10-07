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С переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска

13:29 07.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Директор бердской школы «Спектр» утверждает, что несчастный случай произошел не во время уроков — у девочки открылась «боль от старой раны», но диагноз еще не подтвержден. Идет расследование, свидетелей опросили.

С переломом позвоночника увезли в больницу 7 классницу школы №2 Бердска
Бердская школа №2 «Спектр»

В воскресенье вечером «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что 7-классница школы №2 «Спектр» повредила позвоночник. Якобы это произошло на уроке физкультуры. По уточненной в понедельник информации, девочка сейчас находится в больнице.

Директор второй школы Евгения Перфилова подтвердила информацию о том, что с ребенком действительно произошел несчастный случай. Но она опровергла сведения о случившемся во время учебных занятий.

— Это произошло не на уроке физической культуры. Ничего существенного не произошло. У родителей претензий нет. Идет разбирательство, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск», Евгения Юрьевна сегодня, 7 октября.

По словам директора, «это произошло» не в школе и не во время уроков.
— Ребенок просто почувствовал боль от старой раны. Она уехала на следующий день утром из дома в больницу. Сейчас идет расследование несчастного случая. Пока работают все органы, опрос всех свидетелей уже прошел. Мы с девочкой работаем. Девочка лежит на обследовании в больнице. Диагноз еще не подтвержден, — акцентировала Евгения Перфилова.

Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова 7 октября только вышла из отпуска. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что уже наслышана о происшествии с ученицей школы №2. Но пока не знает подробностей.

— Я буду разбираться в ситуации. Сегодня мне коллеги подготовят информацию о том, что произошло, пока я была в отпуске. Сегодня я уже вышла из отпуска. Я слышала о происшествии, но подробности пока не могу комментировать, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна, отметив, что во вторник будет готова дать информацию о несчастном случае с 7-классницей.

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От редакции

Школа не виновата?

Евгений, 07 октября 2019 14:42
Похоже стукнулась когда-то и под нагрузкой проявилось. Компрессионный перелом - надо лечить.

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