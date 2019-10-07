LADA самая популярная модель авто для пенсионеров и людей предпенсионного возраста

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенных онлайн-опросов российских автовладельцев определили, какие модели автомобилей в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Опрос показал, что лидером здесь является семейство LADA Classic. Так, 3,1% всех респондентов в возрасте старше 55 лет являются владельцами таких автомобилей. На втором месте по распространенности – Ford Focus с результатом 2,4%. Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Samara (2,2%).

Далее в рейтинге располагается Renault Logan (2,1%), а следующие два места, с одинаковым показателем (2%), занимают LADA Kalina и Toyota Corolla. Также в десятку самых распространенных попали LADA Granta (1,9%), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более девяти тысяч анкет автовладельцев в возрасте старше 55 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Источник: Автостат