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Общество / Стиль жизни

LADA самая популярная модель авто для пенсионеров и людей предпенсионного возраста

13:24 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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3,1% всех респондентов в возрасте старше 55 лет являются владельцами LADA Classic. На втором месте по распространенности – Ford Focus с результатом 2,4%. Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Samara (2,2%).

LADA самая популярная модель авто для пенсионеров и людей предпенсионного возраста

Самая популярная модель авто среди людей пенсионного возраста — LADA

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенных онлайн-опросов российских автовладельцев определили, какие модели автомобилей в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Опрос показал, что лидером здесь является семейство LADA Classic. Так, 3,1% всех респондентов в возрасте старше 55 лет являются владельцами таких автомобилей. На втором месте по распространенности – Ford Focus с результатом 2,4%. Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Samara (2,2%).

Далее в рейтинге располагается Renault Logan (2,1%), а следующие два места, с одинаковым показателем (2%), занимают LADA Kalina и Toyota Corolla. Также в десятку самых распространенных попали LADA Granta (1,9%), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более девяти тысяч анкет автовладельцев в возрасте старше 55 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Источник: Автостат

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