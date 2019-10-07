Трубы сгнили: Хроника фекальных потопов в Бердске

Ежегодно коммунальщики должны менять 5% канализационных сетей. Но этого не делали, что привело к катастрофическому износу. На новый коллектор требуется не менее 800 млн рублей. Пока денег не дадут, ждем, где рванет в следующий раз.

Фекальную реку в Речкуновке 1 октября направили по сделанному черед дорогу руслу в лес

Несколько крупных коммунальных аварий с выходом на поверхность фекальных вод произошли в Бердске за последний год. В основном, это случалось из-за изношенности канализационных сетей. Исключением, пожалуй, является последняя авария на коллекторе, произошедшая 1 октября в Речкуновской зоне отдыха. Там, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «Жилсервис» при прокладке водовода продырявила буром трубу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров назвал причину ЧП в Речкуновке — человеческий фактор. Но подрядчику придется ответить рублем за последствия — залитые фекалиями 8 домовладений, лесной массив и ремонт коллектора, который завершит к 7 октября муниципальный Комбинат бытовых услуг.

Сети «съела» эрозия

По словам Захарова, поврежденный коллектор в Речкуновке хорошо сохранился — труба имеет 5-сантиметровую толщину стенок. Но в целом в Бердске сети сгнили от старости.

— Проблема изношенности сетей есть как в Бердске, так и в других муниципальных образованиях. Потому что долгое времени их не перекладывали. Ведь это дорогостоящее дело. Положено 5% сетей перекладывать ежегодно. Но раньше этого не делали. Поэтому и износ такой, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр.

Провалы грунта по линии канализационного коллектора происходят несколько лет. Как сообщили в бердском Комбинате бытовых услуг, само по себе образование провала не является событием «из ряда вон выходящим». Из-за газовой коррозии толщина железобетонных стенок в некоторых местах составляет менее 10 миллиметров. Провалы образуются вследствие того, что истончившийся бетонный свод проламывается под воздействием грунта, давящего сверху. В итоге в пролом свода может уйти весь грунт, находящийся над коллектором.

Канализационный коллектор в Бердске проложили еще в 1968 году, со сроком эксплуатации 25 лет. С того времени газовая эрозия настолько «съела» трубу, что в некоторых местах она просто отсутствует. Масштабно менять старый разрушенный коллектор можно только в случае строительства обводного. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей. КБУ приступил к разработке проектно-сметной документации на вторую нитку коллектора, который по плану пройдет от ул. Советской до ул. Ленина, где начинается новый, проложенный в прошлом году под ул. Первомайской.

По оценке Владимира Захарова, процент износа бердских инженерных сетей приближается к 80%. Промерзшая земля, грунтовые воды и гнилые трубы приводят к печальным последствиям. Прорыв канализационного коллектора нормой для города. Однако справиться самостоятельно ни местному бюджету, ни Комбинату бытовых услуг, которому принадлежат сети, не позволят финансы: нужна поддержка области. И если на старый коллектор по ул. Ушакова, из-за которого ушла под землю часть улицы, область выделяла миллионы, то как справляться с остальными гнилыми трубами, неясно.

— У нас провалы в основном происходят на сетях Комбината бытовых услуг. Это отдельное юрлицо. Он, привлекая деньги плательщиков, ремонтируют сети. Муниципальные деньги здесь не вкладываются. Коллектор без поддержки региона не получится построить. При любой возможности мы будем об этом говорить. По другим провалам — это сезонное. Но провалов много. Сети изношены, — констатировал Захаров.

По словам Захарова, в Бердске износ инженерной инфраструктуры равен примерно 80%. Это более чем серьезный показатель. По данным статистики, за 2017 год износ коммунальных сетей в Новосибирской области не превышает 63%. И это самый распространенный показатель по России.

Фекальный потоп стал нормой

2018 год заканчивался для жителей ул. Рогачева фекальным потопом. Они только отвыкли от запаха канализации после долгой и дорогой (28 млн рублей) борьбы с провалом на коллекторе у дома №20А в 2017 году, как сточные воды 18 ноября 2018-го снова затопили дорогу, тротуар и остановку «Дом ветеранов».

Год ушел у коммунальщиков на ликвидацию аварии на канализационном коллекторе под дорогой на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Как оказалось, 40 литровое ведро с бетоном и камнями сбросили в трубу, что спровоцировало фекальный потоп. Напомним, что работы по поиску подпора в канализации начались с 5 октября 2018 года, когда на проезжую часть вылилась канализация дома №126 по ул. Ленина. Полностью устранили аварию и засыпали провал на дороге только нынешним летом.

Весной 2019-го дал о себе знать сгнивший канализационный коллектор на ул. Ушакова — ближе к ул. Островского. 65 метров разрушенной трубы КБУ заменил в апреле. А в мае пришлось вскрывать еще 20 метров. Тогда решили отремонтировать большой участок от колодца до колодца, чтобы предотвратить возможные разрушения трубы.

Но летом 2018-го рядом рвануло так, что авария на коллекторе на ул. Ушакова стала федеральной новостью. Ситуацию объявили чрезвычайной, привлекли 15 млн рублей из областного бюджета. Заменили более 100 погонных метров трубопровода. Коммунальная авария серьезно усугубилась тем, что нечистоты из коллектора залили несколько улиц, в том числе десятки частных усадеб в центре города.

Асфальт буквально уходил из-под ног каждый день в разных местах. Примерно в 15 метрах от огромного провала прямо на глазах появилась еще одна яма на проезжей части ул. Ушакова. Случилось это на пересечении с ул. Луговской. Ситуация усугублялась тем, что улицу Ушакова пересекает газопровод, проложенный под землей. Здесь же проходит и частный водопровод…

В апреле этого года провалилась дорога из-за аварии на канализационном коллекторе бизнесмена Виктора Голубева. Фекальные воды размыли и затопили единственный проезд, ведущий к десятку домов на ул. Солнечной в п. Боровом. Глубина провала, полностью заполненного стоками составила более 2 метров.

Первоначально этот коллектор строился для отвода стоков в муниципальную канализационную систему с кирпичного завода. Позже на трубу «сели» микрорайоны Белокаменный и Раздольный.

Фекальные стоки уже заливали дорогу и огороды, источая зловоние.

-Зимой два раза плавали, — вспоминают местные жители. — Насосы не выдерживают, да и труба старая. Сети более мощные нужны. Год назад вода бежала возле КНС. Когда насосы старые стояли, бабушку рядом постоянно топило — стоки к ней через колодец вытекали. Поставили новые насосы, топить бабушку перестало. Но теперь трубы рвет.

В начале мая 2018 года образовался провал на площади Горького, напротив здания мэрии после аварии на канализационных сетях и водоводе. Дефект на трубах оперативно устранили, поскольку 9 мая на главной площади города должен был пройти парад и строиться в колонну для шествия Бессмертный полк.

В июне 2019-го, прорвало канализацию у ТЦ «Орбита». Фекалии разлились по территории, угрожая фундаментам многоэтажек в микрорайоне Космическом. Поменять оперативно 70 метров трубы мешали грунтовые воды, заполнившие котлован. И эту ситуацию 26 июля признали чрезвычайной, сконцентрировав на ее устранении силы и средства. Бюджет выделил на ликвидацию ЧС у ТЦ «Орбита» около 2 млн рублей. По масштабам и сложности в КБУ ее сравнивали с прошлогодней крупной коммунальной аварией на ул. Ушакова. Также круглосуточно в течение нескольких недель откачивали грунтовые и фекальные воды.

Мы вспомнили только о крупных авариях на канализационных сетях. Но были еще и «локальные», касающиеся нескольких домов. Например, как дал о себе знать провал канализационного колодца на ул. Боровой. Летом 2019 года из-за этого фекальные воды пару неделю текли по внутриквартальное проезду у домой №7 и 9 в Микрорайоне, заливая проезжую часть на ул. Рогачева и источая зловоние…