Отказалась продать пенсионеру хлеб из-за 10-копеечных монет кассир в Москве

У мужчины было примерно два рубля по 10 копеек, но кассир не захотела этими монетками «засорять кассу». Сотрудница супермаркета рассмеялась, когда не «пробила» на кассе хлеб. В итоге еще одна покупательница оплатила пенсионеру батон своими деньгами.

Кассир отказалась продать пенсионеру хлеб из-за 10-копеечных монет

Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.

Кассир московского супермаркета отказалась продать пожилому мужчине хлеб из-за 10-копеечных монет, которые он насобирал на батон, сообщает паблик Mash.

У мужчины было примерно два рубля по 10 копеек, но кассир не захотела этими монетками «засорять кассу».

«Это не так много. Это двадцать 10-копеечных монет. Сильно зацепило, что это не алкоголь был, а хлеб. Даже если у них есть внутренние правила – не принимать мелочь, но чисто хотя бы по-человечески…», – рассказала женщина, которая стала очевидцем инцидента.

По словам стоявших в очереди людей, сотрудница супермаркета рассмеялась, когда не «пробила» на кассе хлеб. В итоге еще одна покупательница оплатила пенсионеру батон своими деньгами.

Очевидцы написали об инциденте в книгу жалоб. Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.

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Источник: amic.ru