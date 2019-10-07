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Отказалась продать пенсионеру хлеб из-за 10-копеечных монет кассир в Москве

13:45 07.10.2019 Фото: скриншот видео
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У мужчины было примерно два рубля по 10 копеек, но кассир не захотела этими монетками «засорять кассу». Сотрудница супермаркета рассмеялась, когда не «пробила» на кассе хлеб. В итоге еще одна покупательница оплатила пенсионеру батон своими деньгами.

Отказалась продать пенсионеру хлеб из за 10 копеечных монет кассир в Москве
Кассир отказалась продать пенсионеру хлеб из-за 10-копеечных монет

Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.
Кассир московского супермаркета отказалась продать пожилому мужчине хлеб из-за 10-копеечных монет, которые он насобирал на батон, сообщает паблик Mash.

У мужчины было примерно два рубля по 10 копеек, но кассир не захотела этими монетками «засорять кассу».

«Это не так много. Это двадцать 10-копеечных монет. Сильно зацепило, что это не алкоголь был, а хлеб. Даже если у них есть внутренние правила – не принимать мелочь, но чисто хотя бы по-человечески…», – рассказала женщина, которая стала очевидцем инцидента.

По словам стоявших в очереди людей, сотрудница супермаркета рассмеялась, когда не «пробила» на кассе хлеб. В итоге еще одна покупательница оплатила пенсионеру батон своими деньгами.

Очевидцы написали об инциденте в книгу жалоб. Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.
Видео канал Mash | Мэш ВКонтакте

Источник: amic.ru

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От редакции

Помогаете старикам?

Маруся, 07 октября 2019 14:54
Я бы от кассы не отошла принципиально, пока не пробьет кассир, если бы мне так отказали. Можно подумать, покупатель сам дома эти десятники кует! Раз из оборота не изъяты - обязаны принять! А то как сдачи дать - у них мелочи нет, просят дайте то рубль, то полтинник.

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