С обычными житейскими нуждами посоветовал обращаться к Богу патриарх Кирилл

Глава РПЦ: «Даже наши самые обыденные человеческие прошения, обращенные к Нему с глубокой верой и надеждой, возвращаются к нам Его благодатными дарам и Его помощью».

Патриарх Кирилл посоветовал молиться об улове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что верующие должны обращаться к Богу не только с просьбой о прощении грехов и спасении, но и с самыми обычными и незначительными житейскими нуждами и проблемами. Об этом он сказал в воскресенье после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

В качестве примера патриарх привел читавшийся в этот день в храмах евангельский рассказ о том, как Иисус Христос после своего воскресения явился своим ученикам у Геннисаретского озера. В тот день апостолы ничего не поймали в результате ночной рыбалки, и явившийся на берегу озера Господь сказал им еще раз закинуть сети, после чего они сразу поймали «множество рыбы». При этом, выйдя на берег, апостолы увидели уже приготовленный для них обед — «разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб».

Комментируя это повествование, патриарх отметил, что чудо, которое совершил Господь, несет в себе очень глубокий смысл, который заключается в том, что «для Бога нет больших и малых человеческих потребностей». «Для Бога существует человек, с совокупностью его потребностей, с его радостями и скорбями, с его надеждами и разочарованиями, со всем тем, через что каждый из нас проходит в своей жизни. И все, что нас касается, даже самое незначительное, имеет отношение к Богу, нашему Творцу и Промыслителю», — сказал патриарх.



По его словам, Бог «откликается своей любовью и своей милостью» на все не только великое, но и незначительное, при условии, если существует связь, которая соединяет человека с Богом, — «наша вера и наша молитва».

«Существует некое мнение о том, что Бога не следует просить об обыденных вещах и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мол, Господу нужно обращать только прошения о прощении грехов и о вечном спасении. Так вот, сегодняшнее евангельское чтение учит нас той великой любви, которую Христос имеет ко всем нам, которую Бог через Сына своего изливает на нас. И даже наши самые обыденные человеческие прошения, обращенные к Нему с глубокой верой и надеждой, возвращаются к нам Его благодатными дарам и Его помощью», — отметил предстоятель.

Источник: РИА Новости