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Уволили главврача больницы за перевозку инвалидов в УАЗике с капустой в Саратовской области

14:30 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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Зампред правительства региона назвал инцидент «вопиющим происшествием» и напомнил главврачам больниц области об их персональной ответственности за недопущение подобного отношения к пациентам.

Уволили главврача больницы за перевозку инвалидов в УАЗике с капустой в Саратовской области
В Саратове уволен главврач больницы, возившей инвалидов в машине с овощами

Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в автомобиле с овощами и коробками, освобожден от должности, заявил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.
В пятницу на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина, в Instagram появилось видео, запечатлевшее, как люди едут на микроавтобусе, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки. Одна из женщин на видео произносит, что «ноги не гнутся, выйдешь — будешь падать», отметив, что если коробки отодвинуть от ног, то они упадут. В сообщении поясняется, что так инвалидов первой группы на машине для хознужд возят несколько раз в неделю по 500 километров из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа.

«Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения. < …> В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности. Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения», — приводятся слова Наумова также на странице сторонников Володина в Instagram.

Зампред правительства региона назвал инцидент «вопиющим происшествием» и напомнил главврачам больниц области об их персональной ответственности за недопущение подобного отношения к пациентам.

«От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района», — добавил Наумов.
Ранее начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов заявил РИА Новости, что ведомство считает недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в автомобиле с овощами и поручило главврачу Дергачевской районной больницы лично извиниться перед людьми. Он отметил, что для доставки жителей на гемодиализ не используются машины станций скорой помощи, однако поездка пациентов «должна соответствовать необходимому уровню комфорта». Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских главврачей не допускать подобных инцидентов, а в случае необходимости отдавать свою служебную машину.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Правильно сделали?

Аноним, 07 октября 2019 15:07
НВР:
Нет.
Пусть начальники сначала машину выделят для инвалидов, а потом уже шашкой махают.
Аноним, 07 октября 2019 15:09
А спикер не хочет свою машину предоставить для инвалидов?
Или только спикать может.

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