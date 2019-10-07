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Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян

17:45 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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Основной причиной этого синдрома является пораженная нервная система. Правда, из этого не следует, что для того, чтобы глаз начал дергаться, нужно в обязательном порядке нервничать.

Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян
Постоянные стрессы приводят к хроническому протеканию миокимии

Специалисты рассказали, что может вызывать непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, имеющее название миокимия.

Основной причиной этого синдрома является пораженная нервная система. Правда, из этого не следует, что для того, чтобы глаз начал дергаться, нужно в обязательном порядке нервничать. Причиной этого синдрома могут стать болезнь Паркинсона и болезнь Лу Геринга.

Кроме того, миокимию могут вызвать инфекционные болезни. Так, тяжело перенесенный грипп может стать отправной точкой для развития синдрома дергающегося глаза. Недолеченный конъюнктивит тоже способен спровоцировать развитие миокимии.

Ряд врачей считают, что несбалансированное питание может также стать причиной возникновения этого недуга. По их мнению, дефицит витаминов негативно влияет на развитие нервного заболевания.

Постоянные стрессы приводят к хроническому протеканию миокимии. Также причиной частого явления миокимии становится длительное времяпрепровождение за компьютером.

Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат.

Информация носит исключительно информационный характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту.

Источник: volg.mk.ru

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