Дотла сгорел дом из-за замыкания стиральной машины в Бердске

Проживающие в доме двое взрослых и двое детей успели выбраться на улицу до того, как пламя охватило дом.

Короткое замыкание электрооборудования — одна из частых причин пожаров в Бердске

Вечером 5 октября дотла сгорел дом в в СНТ «Заречное» в Бердске.

По словам начальника надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, в доме проживали двое взрослых и двое детей. Произошло короткое замыкание стиральной машины, которое привело к возгоранию.

Проживающие в доме успели выбежать на улицу до того, как пламя охватило дом. Ни дети, ни взрослые не получили травм. А вот дом сгорел почти дотла. Кроме того, от огня пострадали и постройки на соседних участках. Общая площадь пожара составила 133 квадратных метра, отметил Степоненков.