Нищают из-за кредитов россияне

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы.

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Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам. При этом, по данным ведомства, в целом по итогам года рост реальной начисленной зарплаты ожидается на уровне 1,5%

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

«В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — отмечается в материалах Минфина.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в экономике РФ есть проблема закредитованности населения, которая «взорвется» в 2021 году.