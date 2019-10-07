61 человек пострадал в 49 авариях на дорогах в Бердске

По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 8 человек травмировано.

В этом году в ДТП скончался водитель байка, а спустя неделю в больнице — его пассажир

За 9 месяцев 2019 года на территории города Бердска зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 61 человек травмировано, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

А за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 50 ДТП, в которых 2 человека погибло и 68 человек травмировано.

По вине водителей произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 57 человек травмировано. По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 6 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 8 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека травмировано.

По вине пешеходов произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано

По видам ДТП распределились следующим образом: столкновение — 26; опрокидывание — 1; наезд на стоящее ТС — 3;

наезд на препятствие — 2; наезд на пешехода — 14; наезд на велосипедиста — 1; падение пассажира — 1.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 19 ДТП;

— без права управления – 6 ДТП;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 1 ДТП;

— несоблюдение скоростного режима движения – 3 ДТП;

— выезд на встречную полосу движения – 1 ДТП;

— несоблюдение очерёдности проезда – 12 ДТП;

— из-за технической неисправности ТС- 9 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних травмировано.