Хотите купить дом, коттедж, дачу? Это просто с помощью агентства недвижимости «ЛенинГрад»!

Для удачной покупки квартиры, дома, коттеджа обращайтесь в агентство недвижимости «ЛенинГрад».

АН «Ленинград» поможет найти загородный дом вашей мечты

Агентство недвижимости «ЛенинГрад»

предлагает большой выбор домов, дач с пропиской

от 250 тыс. рублей

в пригороде г. Бердска и в самом городе.

У нас можно подобрать вариант

от недорогого до элитного.

Возможна ЧИСТАЯ ПРОДАЖА или

ОБМЕН на Вашу квартиру.

Для УДАЧНОЙ ПОКУПКИ обращайтесь в агентство недвижимости «ЛенинГрад».

Для Вас:

профессиональный подбор ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,

грамотные риелторы

и интеллигентное решение жилищного вопроса!

​Звоните: (838341) 2-70-30, 8-983-314-42-01

Приходите: г. Бердск. Ул. Лелюха, 13-106

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск