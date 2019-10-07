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Недвижимость

Хотите купить дом, коттедж, дачу? Это просто с помощью агентства недвижимости «ЛенинГрад»!

08:12 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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Для удачной покупки квартиры, дома, коттеджа обращайтесь в агентство недвижимости «ЛенинГрад».

Хотите купить дом, коттедж, дачу? Это просто с помощью агентства недвижимости ЛенинГрад!
АН «Ленинград» поможет найти загородный дом вашей мечты

Агентство недвижимости «ЛенинГрад» 

предлагает большой выбор домов, дач с пропиской

от 250 тыс. рублей 

в пригороде г. Бердска и в самом городе. 

У нас можно подобрать вариант

от недорогого до элитного.

Возможна ЧИСТАЯ ПРОДАЖА или 

ОБМЕН на Вашу квартиру.

Для УДАЧНОЙ ПОКУПКИ обращайтесь в агентство недвижимости «ЛенинГрад». 

Для Вас: 

  • профессиональный подбор ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 
  • грамотные риелторы 
  • и интеллигентное решение жилищного вопроса!

Звоните:  (838341) 2-70-30, 8-983-314-42-01

Приходите: г. Бердск. Ул. Лелюха, 13-106

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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