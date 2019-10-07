Хотите купить дом, коттедж, дачу? Это просто с помощью агентства недвижимости «ЛенинГрад»!

Агентство недвижимости «ЛенинГрад»
предлагает большой выбор домов, дач с пропиской
от 250 тыс. рублей
в пригороде г. Бердска и в самом городе.
У нас можно подобрать вариант
от недорогого до элитного.
Возможна ЧИСТАЯ ПРОДАЖА или
ОБМЕН на Вашу квартиру.
Для УДАЧНОЙ ПОКУПКИ обращайтесь в агентство недвижимости «ЛенинГрад».
Для Вас:
- профессиональный подбор ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,
- грамотные риелторы
- и интеллигентное решение жилищного вопроса!
Звоните: (838341) 2-70-30, 8-983-314-42-01
Приходите: г. Бердск. Ул. Лелюха, 13-106
Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск