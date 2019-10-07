Сшить шубу в Бердске на заказ — экономно и удобно!

Шуба сшитая на заказ будет существовать в единственном экземпляре. На какую бы встречу вы не отправились этой зимой, будьте уверены — вы будете неповторимы.

Шуба на заказ — отличный и доступный вариант утеплиться и быть неотразимой

Пожалуй, каждая девушка мечтает дополнить свой гардероб шубой, согревающей в холодные зимние вечера и сообщающей всем окружающим о том, что у барышни хороший вкус. И муж. С приближением сезона часто можно встретить объявление «Распродажа шуб в Бердске», но выбрать на таких развалах бывает нечего, да и цены не редко вызывают приступы панической атаки у инвестора проекта покупки. Отличное решение предлагают мастера ателье «Людмила».

— Мы уже давно занимаемся ремонтом и пошивом меховых, кожаных и тканных изделий. Возим мех, исправляем и приводим в порядок все, что только можно, — рассказывает директор ателье Людмила Осипова. — А в этом сезоне мы проанализировали потребности горожан и пришли к выводу, что актуально будет предложить услуги по пошиву новых изделий. Ведь это удобно и экономно!

Во-первых, шуба сшитая на заказ будет существовать в единственном экземпляре. На какую бы мировую премьеру (ну, а вдруг?) вы не отправились этой зимой, будьте уверены — вы неповторимы. Модель изделия можно заказать абсолютно любую, мастера уверяют: можете прийти с фотографией понравившейся концепции и указать что необходимо «доработать» — все будет выполнено в лучшем виде. Во-вторых, для пошива новой шубы можно выбрать любые из существующих в принципе мехов. Сегодня ассортимент ателье составляют: чернобурка, норка, цветной писец, рыжая лиса, кролик; и он регулярно обновляется, а при желании можно привезти хоть экзотические виды под заказ.

И третье (этот абзац читайте вместе с мужем): шуба сшитая в ателье на заказ почти гарантированно выйдет дешевле. Происходит это за счет того, что мастера подыскивают наиболее адекватные варианты доставки меха. Ведь ателье вы платите только за работу. Таким образом, например, шубка из дорогого вида меха, висящая в салоне с ценником в 500 тысяч рублей, на деле может обойтись вам в 200 тысяч!

Как подойти к заказу шубы?

Простые правила

Для начала — определяемся с мехом: изделия из соболя и шиншиллы очень редкие и выглядят дорого, мех песца очень тёплый, а наиболее популярными вариантами остаются норка, бобёр и прочие. Затем нужно подобрать свой фасон и, конечно, бюджет, которым вы располагаете.

Шуба для «вечеринок и мероприятий» нужна, чтобы продемонстрировать красоту и элегантность хозяйки. Имидж носительницы мехового изделия в таком случае часто определяется ценником с приличным количеством нулей, но как уже сказано выше — «собрать» дорогую шубу в два с половиной раза дешевле салонной стоимости в Бердске вполне реально. Если же вам в первую очередь важны удобство и практичность, следует более тщательное внимание обратить на мех. Изучить его: он должен быть приятен на ощупь лично для вас, мягок и ровен на всей поверхности.

— После определения меха и фасона девушка проходит обмерочку, мы отдаем изделие на кройку, а с будущей хозяйкой обговариваем фурнитуру и украшения. — дополняет Людмила. — С этим тоже никаких проблем: замшевый или кожаный декоративный пояс, широкие пояса, с необычными декоративными элементами — большая пряжка, заклёпки или стразы, — все это мы можем использовать из имеющихся запасов, либо заказать дополнительно, удовлетворив любую, даже самую разборчивую даму!

Ателье «Людмила» специализируется на работе с мехом, кожей, дубленочными материалами и тканями. В работе используются только качественные материалы и фурнитура. Ателье сможет воплотить в жизнь самую смелую фантазию. Изделия из меха и кожи не оставят равнодушной ни одну женщину. Ведь ничто так не подчеркивает вашу индивидуальность, как сшитое на заказ изделие.

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ул. Первомайская, 26Б (второй этаж)

Тел: 8(383-41)2-25-19; 8-913-923-57-94

Большой опыт работы с заказчиками. Принимаем заказы на индивидуальный, эксклюзивный пошив. Возможен выезд на примерки.

Источник: Раздел Меховое ателье «Людмила» на сайте Весь Бердск