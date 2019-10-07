Светофоры за 2,3 млн рублей установят на «зебрах» вблизи трех школ Бердска

Таким образом дорога к знаниям станет для бердских школьников более безопасной. Светофоры поставят возле школ №1 и 8, а также у Экономического лицея.

Пешеходный переход к школе №9 на ул. Островского не оборудован светофором

Управление ЖКХ Бердска объявило аукцион по поиску подрядчика на установку светофоров на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ. За это город готов заплатить из своего бюджета 2,3 млн рублей. За эти деньги предполагается сделать более безопасными подходы к трем бердским учебным заведениям.

Светофорный объект установят на ул. Ушакова (от пересечения ул. Лелюха — ул. Ленина до ул. Советской) в районе школы №1. Близ школы №8 поставят светофоры в двух местах — на ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Маяковского) и на ул. Пушкина (от ул. Кутузова до ул. П. Морозова). Светофор появится и возле «Экономического лицея» — на ул. Комсомольской (от перекрестка ул. Ленина — ул. Красная Сибирь до ул. Горького).

Подрядчику, выигравшему аукцион, предстоит установить светофоры в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 октября. Электронный аукцион состоится 15 октября.