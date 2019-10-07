Незаконно продал бутылку «Водки Финн скай» и попал под уголовку житель Новосибирска

Торговец несколько раз был оштрафован. Теперь 60-летнему мучжине грозит более суровое наказание.

В Дзержинском районе Новосибирска перед судом предстанет местный житель за незаконную продажу алкоголя

Заместитель прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Александр Фомин утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершенно неоднократно).

По версии органа дознания, злоумышленник в апреле 2019 года признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Он был оштрафован на 30 тыс. рублей.

06 июня т.г. в дневное время в помещении по адресу: г. Новосибирск, ул. Толбухина, 2 бокс 87 обвиняемый вновь незаконно продал спиртосодержащую продукцию (реализовал одну бутылку «Водка Финн скай», объемом 0.25 литра).

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО