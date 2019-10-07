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Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

08:15 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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За первые восемь месяцев текущего года продукты уже подорожали на 1,7%, однако рост цен к концу года не будет резким.

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции. Подорожание яиц и мяса птицы в АКОРТ связывают с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм, сахара — с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличением издержек производства.

За первые восемь месяцев текущего года продукты уже подорожали на 1,7%, однако рост цен к концу года не будет резким.

«Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», — сказали «Известиям» в организации.

В АКОРТ отметили, что скачок цен был ощутим только в первом квартале 2019 года из-за роста НДС, но уже с марта началось постепенное снижение инфляции. Это подтверждают и опрошенные «Известиями» эксперты, добавляя, что цены на перечисленные продукты существенно снизились по сравнению с январем 2019 года. В ФАС допустили сезонное подорожание ряда товаров в период предновогоднего ажиотажа, но при этом заверили, что предпосылок для существенного роста цен нет.

Источник: Известия

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