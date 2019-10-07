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В День рождения президента Путина осенний субботник начнется в Бердске

08:45 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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Период проведения осенней уборки города Бердска: с 7 октября по 20 октября. Общегородской санитарный день — 12 октября. Мусор на полигон ТБО будет приниматься бесплатно по специальным талонам.

В День рождения президента Путина осенний субботник начнется в Бердске
Традиционный осенний субботник в Бердске

Уважаемые жители города Бердска!
По инициативе руководителей ведущих производственных коллективов города Бердска, общественных организаций, представителей политических партий, администрации города Бердска традиционно будет проведена массовая осенняя уборка территории города.

Период проведения осенней уборки города Бердска:

с 07 октября по 20 октября 2019 года
Общегородской санитарный день:
12 октября 2019 года.

Просим коллективы предприятий, общественных организаций, политических партий, территориальные общественные самоуправления и всех жителей города Бердска принять участие в массовой осенней уборке территории города Бердска и привести прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние:
— убрать мусор, сухостой, подрезать кустарники, очистить водоотводные канавы, покрасить мусорные контейнеры, произвести высадку деревьев и др.;
— вывезти мусор на полигон ТБО.

Мусор на полигон ТБО с 07 октября по 20 октября 2019 года
будет приниматься бесплатно по специальным талонам (!)
(за талонами обращаться в МУП «СпецАвтоХозяйство» тел.2-43-33, ул.Ленина,18).
Внимание! Крупногабаритный, строительный и иной мусор (не упакованный в специальные мешки) бесплатно приниматься не будет!
Запрещается:
— сжигание листвы и мусора (!)
— выносить и оставлять мусор (ветки, ботву, мебель) за пределы индивидуальной жилой застройки.

Ждем всех инициативных граждан для уборки мест общего пользования: рощ, парков, скверов, береговой зоны
Для определения территорий просим обращаться:
— в отдел общественных связей администрации г.Бердска — тел. 2-21-05;
— МКУ «УЖКХ» — тел. 4-00-11;
— МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» — 2-75-55.

Вместе наведем порядок в городе Бердске, который является нашим общим домом!

Источник: berdsk.nso.ru

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От редакции

Будете участвовать в субботнике?

Аноним, 07 октября 2019 09:24
Нет не буду! Все субботники это коммунистическое наследие. Гадить полгода чтобы потом убираться. Мы достаточно платим налогов и сборов чтобы коммунальные службы работали как положено
Аноним, 07 октября 2019 09:31
Не буду. Не гажу.

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