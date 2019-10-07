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Как рассказать ребенку о смерти?

17:51 07.10.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Детский психолог Татьяна Орлова из Бердска продолжает вести рубрику «Нестыдные вопросы». Если умер кто-то из членов семьи, то ребенку стоит сказать правду.

Как рассказать ребенку о смерти?
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Сюжет: Нестыдные вопросы
Как рассказать ребенку о смерти?

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«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Нестыдные вопросы». Дети задают сотни вопросов, некоторые ставят в тупик. Детский психолог Татьяна Орлова рассказывает, как ответить на вопросы, один из которых: Я тоже умру?
— Самое главное, не скрывать тот факт, что близкого не стало. Ребенок будет ждать дедушку или бабушку, а окажется, что они умерли. Смерть близкого тяжело переживают взрослые. Поэтому, если ребенок очень чувствителен — на похороны лучше его не брать. Но потом обязательно сходить на могилку. Говорите, что он всегда останется в нашей памяти. Объясните, что все рано или поздно умрут, но успокойте ребенка и заверьте его, что вы бы хотели, чтобы он жил долго и счастливо, — советует специалист.

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