Как рассказать ребенку о смерти?

Потеря члена семьи- событие, к которому обычно не готовы

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Нестыдные вопросы». Дети задают сотни вопросов, некоторые ставят в тупик. Детский психолог Татьяна Орлова рассказывает, как ответить на вопросы, один из которых: Я тоже умру?

— Самое главное, не скрывать тот факт, что близкого не стало. Ребенок будет ждать дедушку или бабушку, а окажется, что они умерли. Смерть близкого тяжело переживают взрослые. Поэтому, если ребенок очень чувствителен — на похороны лучше его не брать. Но потом обязательно сходить на могилку. Говорите, что он всегда останется в нашей памяти. Объясните, что все рано или поздно умрут, но успокойте ребенка и заверьте его, что вы бы хотели, чтобы он жил долго и счастливо, — советует специалист.