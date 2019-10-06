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За аборты назвал «русский народ — убийцами» протоиерей РПЦ

21:16 06.10.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки.

За аборты назвал русский народ убийцами протоиерей РПЦ
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что «русский народ — убийца». По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.

Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки. И призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала «Союз». Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у «мусульман с юга и азиатов с востока».

Ранее Смирнов вызвал волну возмущения своим высказыванием о способе воспитания нецензурно ругающихся детей. Совет «давать в рожу» оскорбил россиян. Правда, позднее в РПЦ пояснили, что священник просто пошутил.

Источник: Вести.ру

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От редакции

Нужно запретить аборты?

апокрифы, 06 октября 2019 21:26
кто видел сей мир тот видел лишь труп.
я же дал жизнь вечную.ты же идешь с мертвецами рыдать над мертвецами.
апокрифы, 06 октября 2019 21:32
любящий мать свою и отца своего.
любящий жену свою и чад своих к отцу своему
к жене своей.
только любящему Бога жизнь вечная будет дорована.
Гость, 06 октября 2019 21:43
Попы надоели везде лесть.
Поросёнок Пётр, 06 октября 2019 21:57
Каждое невежественное высказывание этого православного тролля, тянется в федеральные СМИ, возникает вопрос, зачем? Какой смысл?
С. Кубышев, 06 октября 2019 22:24
Однажды наша незаменимая власть приватизировала нашу страну, а священники уже душу. Не знаю, обидется этот или нет, этот священник Смирнов, пожелавший однажды в телеэфире одной женщине, принести в церковь всю свою зарплату, все 80 тысяч. Но я скажу так. Вера и религия - это абсолютно противоположные понятия. Потому что, вера это добровольный порыв души, а религия - принудительный.
Аноним, 06 октября 2019 23:56
НВР:
Лучше пусть задумается господин Смирнов о том,что людям уже надоело смотреть на церковь,которая сама погрязла во лжи,коммерции.Верой и святостью там не пахнет,тому свидетели миллионы людей.
Поросёнок Пётр, 07 октября 2019 01:41
Свежее высказывание сего господина, опять во всех федеральных сми трубят, Интерфакс, РИА Новости не, ну вы это серьёзно? "Протоиерей Смирнов призвал учить церковнославянский язык вместо английского, а то ребеночек не успел родиться, уже английскому учат – надо сначала церковнославянскому научить".
Что вообще происходит?

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