За аборты назвал «русский народ — убийцами» протоиерей РПЦ

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что «русский народ — убийца». По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.
Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки. И призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала «Союз». Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у «мусульман с юга и азиатов с востока».
Ранее Смирнов вызвал волну возмущения своим высказыванием о способе воспитания нецензурно ругающихся детей. Совет «давать в рожу» оскорбил россиян. Правда, позднее в РПЦ пояснили, что священник просто пошутил.
Источник: Вести.ру
я же дал жизнь вечную.ты же идешь с мертвецами рыдать над мертвецами.
любящий жену свою и чад своих к отцу своему
к жене своей.
только любящему Бога жизнь вечная будет дорована.
Лучше пусть задумается господин Смирнов о том,что людям уже надоело смотреть на церковь,которая сама погрязла во лжи,коммерции.Верой и святостью там не пахнет,тому свидетели миллионы людей.
Что вообще происходит?