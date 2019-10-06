За аборты назвал «русский народ — убийцами» протоиерей РПЦ

Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки.

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что «русский народ — убийца». По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.

Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки. И призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала «Союз». Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у «мусульман с юга и азиатов с востока».

Ранее Смирнов вызвал волну возмущения своим высказыванием о способе воспитания нецензурно ругающихся детей. Совет «давать в рожу» оскорбил россиян. Правда, позднее в РПЦ пояснили, что священник просто пошутил.

Источник: Вести.ру