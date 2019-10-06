В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:
Сейчас делают ремонт в детской поликлинике на микрорайоне, в том числе и прилегающую территорию приводят в порядок. Так вот, можно вокруг поликлиники невысокий заборчик поставить, а то вокруг и по тротуару к дому 22 носятся машины, так что прохожие шарахаются, прокатали дорогу по полю. А на ночь территория превращается в парковку. Можно навести порядок?
Можно заборчик около детской поликлиники в Микрорайоне поставить? Там ужасно летают автомобили!
12:58 06.10.2019
А на ночь территория превращается в парковку. Можно навести порядок?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Нужен заборчик?
Можно заборчик около детской поликлиники в Микрорайоне поставить? Там ужасно летают автомобили!
12:58 06-10-2019
БердскНевеста с красными волосами из Бердска: Муж должен зарабатывать больше жены 3
12:53 06-10-2019
БердскО зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска 5
12:50 06-10-2019
Что будет с Россией при падении цены на нефть до $10 за баррель? 1
12:45 06-10-2019
БердскПолыхают дачи в Бердске. Пожарные везут воду из далеко расположенных гидрантов
12:34 06-10-2019
Мать-водитель - ни царапины, а 2-летний сын-пассажир погиб после опрокидывания Renault Logan в кювет
12:28 06-10-2019
Погиб байкер после опрокидывания мотоцикла в кювет под Искитимом
12:19 06-10-2019
БердскГрабитель забрал 30 тыс. рублей в День учителя из кассы салона цветов в центре Бердске 2
21:54 05-10-2019
17-летнюю студентку жестоко убили с собственной квартире в Подмосковье 1
19:09 05-10-2019
Чудо для тёщи: щуку весом в 12 кг поймал в Оби житель Новосибирска 2
19:00 05-10-2019