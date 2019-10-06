Можно заборчик около детской поликлиники в Микрорайоне поставить? Там ужасно летают автомобили!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Я:

Сейчас делают ремонт в детской поликлинике на микрорайоне, в том числе и прилегающую территорию приводят в порядок. Так вот, можно вокруг поликлиники невысокий заборчик поставить, а то вокруг и по тротуару к дому 22 носятся машины, так что прохожие шарахаются, прокатали дорогу по полю. А на ночь территория превращается в парковку. Можно навести порядок?