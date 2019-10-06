Полыхают дачи в Бердске. Пожарные везут воду из далеко расположенных гидрантов

Горят дачи в Бердске

05.10.2019 г. в 21:07 (мест) в г. Бердск Новосибирской области пожар произошел в СНТ «Заречье». В результате пожара на одном из участков сгорел садовый дом. На соседнем участке огнем были повреждены утеплитель и пластиковое окно садового дома. Тушение осуществлялось путем подвоз воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 2 км. В 01:45 (мест) 06.10.2019 г. пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава, сообщает ГУ МЧС по НСО.

06.10.2019 г. в 06:10 (мест) в г. Бердск Новосибирской области пожар произошел в садовом доме в СНТ «Бердь». В результате сгорела веранда и кровля дома. Огнем были повреждены стены дома по всей площади. Тушение осуществлялось путем подвоза воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км. В 08:01 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.