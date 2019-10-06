Мать-водитель — ни царапины, а 2-летний сын-пассажир погиб после опрокидывания Renault Logan в кювет

Трагедия произошла в Мошковском районе. Ребенок скончался от травм в больнице. Всего за 5 октября 4 человека погибли на дорогах Новосибирской области.

С места ДТП с тяжелыми травмами в Мошковскую центральную районную больницу был доставлен 2-летний пассажир — сын водителя, который скончался в приемном покое

5 октября в 17.00 в Мошковском районе на 8-м километре автодороги «Мошково — Сарапулка» 40-летний водитель автомобиля «Рено-Логан», двигавшийся в сторону села Мотково, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства в левый кювет, сообщает ГУ МВД по НСО.

С места ДТП с тяжелыми травмами в Мошковскую центральную районную больницу был доставлен 2-летний пассажир — сын водителя, который скончался в приемном покое.

Также в автомобиле находилась мать погибшего ребенка, которая, как и водитель, серьезно не пострадала.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Всего за 5 октября 4 человек погибли на дорогах Новосибирской области.