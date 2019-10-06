О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

5 октября- День учителя. Педагоги по всей стране принимали поздравления от первых лиц, руководства и коллег. Их награждают благодарностями. Дарят цветы и конфеты. А оказывается, учителя мечтают о воспитанных детях и зарплате в 100 тысяч рублей.
Ульяна Зебницкая, Учитель английского языка, школа №13
Евлалия Палецкая , 92 года, педагогический стаж 51 год
— Нужно упростить школьную программу по всем предметам. Заниматься воспитание детей. Раньше дети были воспитаннее, культурнее, потому что мы проводили классные часы по теме: Культура поведения. А зарплата у учителей должна быть 25-30 тысяч.
Ирина Васева, учитель экономики в экономическом лицее
— Нужно изменить мотивацию учеников, учителей и родителей. Это нужно сделать путем воспитания. Маленькими шагами, которые помогут нам понять, кому и зачем это нужно. Зарплата должна покрывать потребности. Семье с тремя детьми в месяц необходимо минимум 100 тысяч рублей.
Татьяна Шевлякова, учитель технологии и изобразительного искусства, школа №2
— Нужно изменить отношение к педагогу. Нужно стоить новые школы, чтобы дети в Бердске учились в одну смену. Зарплата у учителя должна быть достойная. Например, в Москве наши коллеги получают около 80 тысяч рублей , а я зарабатываю в пределах 30 тысяч рублей. Это мало.
Ольга Казак, учитель начальных классов, школа №2
— Нужно постараться изменить само отношение к системе образования, к тем новым учебникам, которые не совсем нас устраивают. Они очень сложные, а мы стараемся объяснить материал доступно детям и родителям. Меня моя зарплата около 20 тысяч рублей меня устраивает.
А вот в таких "довольных учителях" стоит разобраться. Они явно имеют дополнительных доход, который явно не афишируют! В лучшем случае это пенсия или репетиторство(в чёрную)- исправление "кривого преподавания" своих коллег...
А у меня в неделю 40 часов. И что, я не устаю, а учителя особенные? Устаёт от детей, раздражают вас они, уйдите из профессии и не ломайте судьбы. Свои и детей. Идите в коммерция, как предложил вам премьер.
А то как такжики какие-то наклепают детей кучу, и на те вам, мы беженцы, подайте им на своих детишек!