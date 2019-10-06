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О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

12:50 06.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Заработная плата учителей зависит от количества отработанных часов, при стоимости одного часа не менее 114, 7 рублей.Но некоторых педагогов Бердска зарплата в 20 тысяч рублей — вполне устраивает.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска
В школах Бердска работает 741 педагог

5 октября- День учителя. Педагоги по всей стране принимали поздравления от первых лиц, руководства и коллег. Их награждают благодарностями. Дарят цветы и конфеты. А оказывается, учителя мечтают о воспитанных детях и зарплате в 100 тысяч рублей.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

Разделить учебный день на две части предлагает Ульяна Зебницкая

Ульяна Зебницкая, Учитель английского языка, школа №13

— Хороший вопрос. Надо подумать. Самое ключевое, чтобы я изменила, разделить учебный день на две части. Основные предметы, по которым сдаются экзамены с утра, после хорошего обеденного перерыва, сопутствующие — музыка, ИЗО, физкультура. Успеваемость бы повысилась. Зарплата у учителей должна быть такая, чтобы оставалось в конце месяца. Я считаю, что за ставку в 18 часов платили бы 30 тысяч рублей. А мы на эти деньги должны работать две ставки — 30 часов и выше. Поэтому после первого месяца уже чувствуется большая усталость.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

Евлалия Палецкая считает нужно упростить школьную программу по всем предметам

Евлалия Палецкая , 92 года, педагогический стаж 51 год
— Нужно упростить школьную программу по всем предметам. Заниматься воспитание детей. Раньше дети были воспитаннее, культурнее, потому что мы проводили классные часы по теме: Культура поведения. А зарплата у учителей должна быть 25-30 тысяч.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

По мнению Ирины Васевой, нужно изменить мотивацию учеников, учителей и родителей

Ирина Васева, учитель экономики в экономическом лицее
— Нужно изменить мотивацию учеников, учителей и родителей. Это нужно сделать путем воспитания. Маленькими шагами, которые помогут нам понять, кому и зачем это нужно. Зарплата должна покрывать потребности. Семье с тремя детьми в месяц необходимо минимум 100 тысяч рублей.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

Татьяна Шевлякова читает, что нужно стоить новые школы, чтобы дети учились в одну смену

Татьяна Шевлякова, учитель технологии и изобразительного искусства, школа №2
— Нужно изменить отношение к педагогу. Нужно стоить новые школы, чтобы дети в Бердске учились в одну смену. Зарплата у учителя должна быть достойная. Например, в Москве наши коллеги получают около 80 тысяч рублей , а я зарабатываю в пределах 30 тысяч рублей. Это мало.

О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

Ольга Казак считает, что изменить отношение к системе образования

Ольга Казак, учитель начальных классов, школа №2
— Нужно постараться изменить само отношение к системе образования, к тем новым учебникам, которые не совсем нас устраивают. Они очень сложные, а мы стараемся объяснить материал доступно детям и родителям. Меня моя зарплата около 20 тысяч рублей меня устраивает.

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От редакции

Какая должна быть зарплата у учителей?

Аноним, 06 октября 2019 13:24
"Но некоторых педагогов Бердска зарплата в 20 тысяч рублей - вполне устраивает."

А вот в таких "довольных учителях" стоит разобраться. Они явно имеют дополнительных доход, который явно не афишируют! В лучшем случае это пенсия или репетиторство(в чёрную)- исправление "кривого преподавания" своих коллег...
Егор, 06 октября 2019 13:42
Не афишируют и правильно делают!
Аноним, 06 октября 2019 13:42
Это просто адекватные люди. А не мечтатели обнаглевшие, которым за 18 часов подавай 30 тысяч, а лучше 100.
Аноним, 06 октября 2019 13:47
"Я считаю, что за ставку в 18 часов платили бы 30 тысяч рублей."
А у меня в неделю 40 часов. И что, я не устаю, а учителя особенные? Устаёт от детей, раздражают вас они, уйдите из профессии и не ломайте судьбы. Свои и детей. Идите в коммерция, как предложил вам премьер.
123, 06 октября 2019 13:47
Семье с тремя детьми в месяц необходимо минимум 100 тысяч рублей... Конечно, необходимо! А если у вас 4 детей - подайте вам зарплату в 130 тысяч ? А может все-таки вы количество своих детей будете соизмерять с имеющейся зарплатой, а не наоборот?
А то как такжики какие-то наклепают детей кучу, и на те вам, мы беженцы, подайте им на своих детишек!

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