О зарплате в 100 тысяч рублей и воспитанных учениках мечтают учителя из Бердска

Заработная плата учителей зависит от количества отработанных часов, при стоимости одного часа не менее 114, 7 рублей.Но некоторых педагогов Бердска зарплата в 20 тысяч рублей — вполне устраивает.

В школах Бердска работает 741 педагог

5 октября- День учителя. Педагоги по всей стране принимали поздравления от первых лиц, руководства и коллег. Их награждают благодарностями. Дарят цветы и конфеты. А оказывается, учителя мечтают о воспитанных детях и зарплате в 100 тысяч рублей.

Разделить учебный день на две части предлагает Ульяна Зебницкая

Ульяна Зебницкая, Учитель английского языка, школа №13



Евлалия Палецкая считает нужно упростить школьную программу по всем предметам

— Хороший вопрос. Надо подумать. Самое ключевое, чтобы я изменила, разделить учебный день на две части. Основные предметы, по которым сдаются экзамены с утра, после хорошего обеденного перерыва, сопутствующие — музыка, ИЗО, физкультура. Успеваемость бы повысилась. Зарплата у учителей должна быть такая, чтобы оставалось в конце месяца. Я считаю, что за ставку в 18 часов платили бы 30 тысяч рублей. А мы на эти деньги должны работать две ставки — 30 часов и выше. Поэтому после первого месяца уже чувствуется большая усталость.

Евлалия Палецкая , 92 года, педагогический стаж 51 год

— Нужно упростить школьную программу по всем предметам. Заниматься воспитание детей. Раньше дети были воспитаннее, культурнее, потому что мы проводили классные часы по теме: Культура поведения. А зарплата у учителей должна быть 25-30 тысяч.

По мнению Ирины Васевой, нужно изменить мотивацию учеников, учителей и родителей

Ирина Васева, учитель экономики в экономическом лицее

— Нужно изменить мотивацию учеников, учителей и родителей. Это нужно сделать путем воспитания. Маленькими шагами, которые помогут нам понять, кому и зачем это нужно. Зарплата должна покрывать потребности. Семье с тремя детьми в месяц необходимо минимум 100 тысяч рублей.

Татьяна Шевлякова читает, что нужно стоить новые школы, чтобы дети учились в одну смену

Татьяна Шевлякова, учитель технологии и изобразительного искусства, школа №2

— Нужно изменить отношение к педагогу. Нужно стоить новые школы, чтобы дети в Бердске учились в одну смену. Зарплата у учителя должна быть достойная. Например, в Москве наши коллеги получают около 80 тысяч рублей , а я зарабатываю в пределах 30 тысяч рублей. Это мало.

Ольга Казак считает, что изменить отношение к системе образования

Ольга Казак, учитель начальных классов, школа №2

— Нужно постараться изменить само отношение к системе образования, к тем новым учебникам, которые не совсем нас устраивают. Они очень сложные, а мы стараемся объяснить материал доступно детям и родителям. Меня моя зарплата около 20 тысяч рублей меня устраивает.