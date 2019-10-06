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Невеста с красными волосами из Бердска: Муж должен зарабатывать больше жены

12:53 06.10.2019
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Очень часто любовная лодка разбивается о быт. Поэтому деньги — важная составляющая успешной семейной жизни, считают молодожены.

Невеста с красными волосами из Бердска: Муж должен зарабатывать больше жены
Анастасия встретила будущего супруга Александра Липкович в ночном клубе

4 октября в Бердске поженились 14 пар. Александр Липкович решил заключить брак в один день со своей сестрой Ксенией. На вопрос «Курьер.Среда. Бердск» почему они подумали пожениться вместе молодой человек сказал:
— Они решили, мы решили, вот приехали расписаться.
Бердчанин Александр познакомился со своей будущей супругой Анастасией в ночном клубе. Молодой человек очаровал девушку добротой и отзывчивостью. По мнению новоиспеченной супруги, Александр именно тот мужчина, которого она ждала всю жизнь.

— Женщина должна быть всегда ухоженной. А домашние обязанности у нас распределяются поровну, но за уют в доме отвечает жена, — призналась супруга.
Как гласит статистика, одна из самых частых причин разводов – финансовые проблемы. Очень часто любовная лодка, плывя по волнам брака, не выдерживает быта.
— Чтобы прожить долго и счастливо всю жизнь, муж должен зарабатывать больше жены, — убеждена Настя.

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Аноним, 06 октября 2019 12:57
Бред. И скоро он это поймёт. Не успел женится а уже должен. Бежать от такой
Аноним, 06 октября 2019 13:16
"Бред. И скоро он это поймёт. Не успел женится а уже должен. Бежать от такой"

К сожалению она этого никогда не поймёт! Она просто, начнёт вскоре попрекать мужа "за всё", а уж поводов в семейной жизни, а тем более в кризис, хоть отбавляй! Кончаться такие отношения, либо потерей самоуважения у мужа с последующим алкоголизмом, либо разводом! Когда он поймёт , что для неё, он всего лишь "инструмент" достижения своих личных целей, а не полноправный партнёр, мнение которого она уважает не меньше своего, будет уже слишком поздно! Такие отношения , это изначально игра только в её ворота, а ты потерпишь! Ты ведь мужик?
Аноним, 06 октября 2019 13:05
"Муж должен зарабатывать больше жены"

Зарабатывать должен в семье тот, у кого это лучше получается! В вашем случае, уже есть первый повод для развода, если жена вдруг заработает за месяц больше мужа! Человек в день свадьбы, уже заложил , необдуманной фразой, фундамент к своему разводу...

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