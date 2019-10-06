Невеста с красными волосами из Бердска: Муж должен зарабатывать больше жены

Анастасия встретила будущего супруга Александра Липкович в ночном клубе

4 октября в Бердске поженились 14 пар. Александр Липкович решил заключить брак в один день со своей сестрой Ксенией. На вопрос «Курьер.Среда. Бердск» почему они подумали пожениться вместе молодой человек сказал:

— Они решили, мы решили, вот приехали расписаться.

Бердчанин Александр познакомился со своей будущей супругой Анастасией в ночном клубе. Молодой человек очаровал девушку добротой и отзывчивостью. По мнению новоиспеченной супруги, Александр именно тот мужчина, которого она ждала всю жизнь.



— Женщина должна быть всегда ухоженной. А домашние обязанности у нас распределяются поровну, но за уют в доме отвечает жена, — призналась супруга.Как гласит статистика, одна из самых частых причин разводов – финансовые проблемы. Очень часто любовная лодка, плывя по волнам брака, не выдерживает быта.— Чтобы прожить долго и счастливо всю жизнь, муж должен зарабатывать больше жены, — убеждена Настя.