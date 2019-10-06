Что будет с Россией при падении цены на нефть до $10 за баррель?

Эксперты исключают такой сценарий. Но допускают цену в $40 за баррель. Тогда можно не переживать. Отпустят курс рубля. А на выполнение обязательств есть ФНБ. На 1 октября 2019 года в фонде накопилось почти 8 трлн рублей, или $123 млрд.

Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

Хотя такой сценарий и маловероятен, за 10 лет страна может недополучить доходы в размере 70% годового ВВП.

Минфин подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках, следует из материалов к проекту казны на 2020–2022 годы. В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей. Впрочем, эксперты уверены, что сценарии с падением цен на нефть даже до $40 маловероятны. По их словам, объем накопленной подушки безопасности и устойчивость государственных финансов в целом позволят экономике пройти период низких цен на углеводороды без особых потрясений.

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В год, когда цены на нефть упадут до минимально возможных показателей — $10 за баррель, — казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Показатель рассчитал Минфин в рамках проверки устойчивости бюджета к возможным шокам на сырьевых рынках. Таким образом ведомство сохраняет свой апрельский прогноз. Оценки содержатся в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Если нефть рухнет до $10 и не подорожает на протяжении 10 лет — казна потеряет за весь этот период доходы, равные 70% ВВП, следует из расчетов Минфина.

Однако такое снижение — самый радикальный сценарий среди остальных шоковых, вероятность его воплощения в жизнь крайне низка, уверена руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

— Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках, — полагает эксперт.

При снижении котировок негативный эффект, по ее мнению, будет сглажен ослаблением курса национальной валюты и, как следствие, ростом доходов бюджета в рублевом выражении.

С точки зрения Минфина, самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета — падение цены на нефть до $40 за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают — урон от такого коллапса на нефтяных рынках для доходов казны нулевой, полагают в ведомстве. В министерстве оперативно на вопросы «Известий» о том, какова вероятность реализации шоковых сценариев, не ответили.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цены на смесь Urals снизятся с $62–63 за баррель в 2019 году до $57 в 2020 году и до $53 к 2024 году. Однако у Минэка есть и более пессимистичный сценарий развития событий. В консервативном варианте стоимость нефти упадет до $42,5 за баррель в 2020 году и в дальнейшем вырастет до $45,9 к 2024 году.

Опасное снижение

Цены на нефть в последние три месяца стабильно снижались: в III квартале стоимость эталонного сорта Brent (она близка к цене Urals) просела на 8,7% — с $65 до $59 за баррель. Этот показатель стал худшим с IV квартала прошлого года, когда котировки этой марки сократились на 35%.

От падения стоимости черного золота не спасла даже приостановка работы ключевого НПЗ крупнейшего в мире производителя нефти — компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии. 14 сентября на завод конгломерата была совершена атака дронов, после чего цены подскочили с $60,2 до $67,5 за баррель. Но в октябре нефтяные котировки продолжили снижение. 3 октября стоимость Brent уменьшилась на 1,42% — до $56,87 за баррель.

В июне 2019 года — на фоне неопределенности перспектив новой сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключал сокращения котировок вплоть до $30 за баррель.

— Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК — договорится не договорится по ограничению добычи, — пояснял он тогда свой прогноз.

Однако такой вариант развития событий не оправдался, и объединение крупнейших экспортеров нефти продлило соглашение об ограничении добычи.

Несмотря на действительно низкую вероятность снижения стоимости нефти до $30 и ниже, такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, уверен эксперт РАНХиГС Владимир Климанов.

— До кризиса 2009 года цена отсечения для накоплений в Стабилизационном фонде находилась на уровне сначала $20, а потом $27 за баррель. Объем накопленных резервов достигал примерно 10% ВВП. Однако эти деньги были использованы почти целиком за два года кризиса, — напомнил Владимир Климанов.

В Минфине считают снижение цен на нефть до $25–30 за баррель в течение 3–5 лет шоком средних масштабов, следует из материалов к проекту бюджета. Объем потерь в виде нефтегазовых доходов за такой период может составить 5–14% ВВП.

Держит удар

Впрочем, в данный момент бюджетная система в целом намного более устойчива к потрясениям, чем в предыдущие кризисы, добавил Владимир Климанов. По его мнению, казна формируется со стабильным профицитом, у России рекордно низкий уровень долга на федеральном уровне, да и закредитованность регионов также находится в относительно комфортной зоне.

В комментариях Минфина к расчетам развития событий в случае ценовых шоков сказано, что гарантия исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности — наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

В «кубышке» резервируются средства от продажи нефти по цене выше $40 за баррель. ФНБ предназначен для исполнения государством своих обязательств в период кризисов и шоков на сырьевых рынках. На 1 октября 2019 года в фонде накопилось почти 8 трлн рублей, или $123 млрд. Пока эти деньги размещены в высоколиквидных бумагах с максимально низким уровнем риска — таким, как суверенные облигации развитых стран.

Источник: Известия