Грабитель забрал 30 тыс. рублей в День учителя из кассы салона цветов в центре Бердске

Ограбил салон цветов молодой человек в Бердске

Сегодня, 5 октября, молодой человек невысокого роста в черной куртке с капюшоном и кроссовках с надписью Nike ограбил салон «Цветочная фантазия». Цветочный салон находится в самом центре Бердска по адресу ул.Ленина,35. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», во второй половине дня грабитель, угрожая, забрал из кассы магазина 30 000 рублей. Сотрудники магазина незамедлительно сообщили в полицию, которая сейчас ищет неизвестного мужчину по описанию.



Напомним, что сегодня празднуют День учителя. Возможно, по этой причине выбор пал на цветочный салон. Рядом с ним десятки иных магазинов, которые торгуют от молочки до текстиля.