Сегодня, 5 октября, молодой человек невысокого роста в черной куртке с капюшоном и кроссовках с надписью Nike ограбил салон «Цветочная фантазия». Цветочный салон находится в самом центре Бердска по адресу ул.Ленина,35. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», во второй половине дня грабитель, угрожая, забрал из кассы магазина 30 000 рублей. Сотрудники магазина незамедлительно сообщили в полицию, которая сейчас ищет неизвестного мужчину по описанию.
Грабитель забрал 30 тыс. рублей в День учителя из кассы салона цветов в центре Бердске
21:54 05.10.2019
Полиция ищет грабителя, который одет в черную куртку и кроссовки с надписью Nike.
Сегодня, 5 октября, молодой человек невысокого роста в черной куртке с капюшоном и кроссовках с надписью Nike ограбил салон «Цветочная фантазия». Цветочный салон находится в самом центре Бердска по адресу ул.Ленина,35. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», во второй половине дня грабитель, угрожая, забрал из кассы магазина 30 000 рублей. Сотрудники магазина незамедлительно сообщили в полицию, которая сейчас ищет неизвестного мужчину по описанию.
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