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Грабитель забрал 30 тыс. рублей в День учителя из кассы салона цветов в центре Бердске

21:54 05.10.2019
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Полиция ищет грабителя, который одет в черную куртку и кроссовки с надписью Nike.

Грабитель забрал 30 тыс. рублей в День учителя из кассы салона цветов в центре Бердске
Ограбил салон цветов молодой человек в Бердске

Сегодня, 5 октября, молодой человек невысокого роста в черной куртке с капюшоном и кроссовках с надписью Nike ограбил салон «Цветочная фантазия». Цветочный салон находится в самом центре Бердска по адресу ул.Ленина,35. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», во второй половине дня грабитель, угрожая, забрал из кассы магазина 30 000 рублей. Сотрудники магазина незамедлительно сообщили в полицию, которая сейчас ищет неизвестного мужчину по описанию.

Напомним, что сегодня празднуют День учителя. Возможно, по этой причине выбор пал на цветочный салон. Рядом с ним десятки иных магазинов, которые торгуют от молочки до текстиля.

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