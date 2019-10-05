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17-летнюю студентку жестоко убили с собственной квартире в Подмосковье

19:09 05.10.2019 Фото: pixabay.com
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На теле жертвы множественные колото-резанные раны.

17 летнюю студентку жестоко убили с собственной квартире в Подмосковье
Изначально предполагалось, что девушка покончила с собой

5 октября 2019 года в г.о. Домодедово в квартире обнаружено тело 17-летней студентки с множественными колото-резанными ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ), передает СК по региону.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления и задержание лица причастного к убийству. СМИ пишут, что девушка училась на первом курсе МГТУ Баумана.

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