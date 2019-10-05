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Чудо для тёщи: щуку весом в 12 кг поймал в Оби житель Новосибирска

19:00 05.10.2019 Фото: www.fishingsib.ru
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По словам рыбка, рекордный улов судака и щуки поймали на Спиринских просторах 3 октября.

Чудо для тёщи: щуку весом в 12 кг поймал в Оби житель Новосибирска
Щука весит 12 кг

4 октября пользователь Жентяй на сайте www.fishingsib.ru

выложил фото пойманной щуки. Красотка весит 12 кг. По словам рыбка, рекордный улов судака и щуки поймали на Спиринских просторах 3 октября.
-Вся рыба взята с одной точки, как встали так всю рыбалку и ловили. Стайная щука радовала своим размером и частыми поклёвками. Глубина ловли 4-5 метров, джиг, приманки разные, главное постоянный перебор) в приоритете тёмные тона.

Огромную щуку поймал товарищ автора поста.

— Тёща на 12 кг, хоть и злая,но довольно симпатичная украсила этот и так превосходный день!!! Рыбалкой безумно довольны, шикарная погода, никто не мешал наслаждаться любимым занятием, ловили в своё удовольствие, много экспериментировали. Можно было поймать ещё больше, но и так получился, если честно, перебор! Всем отличных осенних рыбалок!!!

Чудо для тёщи: щуку весом в 12 кг поймал в Оби житель Новосибирска

Щучка и судачок

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