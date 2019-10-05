Аномально теплая погода пришла на юг Западной Сибири. В Бердске до +20

Испортить «бабье лето» может лишь небольшой дождь, который местами возможен в Томской и Кемеровской областях. А вот в Омской, Новосибирской областях и Алтае без существенных осадков.

Аномально тепло будет и на юге западной Сибири

Над югом Урала и Сибири установился обширный антициклон, поэтому в выходные там тепло и преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РФ.

4 и 5 октября над южной половиной Урала установился обширный антициклон. Поэтому жителям с погодой очень даже повезло. Так на бОльшей части в эти выходные преимущественно без осадков. Солнечно. Днем в Свердловской области и Пермском крае до + 18-ти, в Челябинской и Курганской областях 20-ть. Это на 6-8 градусов выше нормы. Правда, будет немного ветрено, в отдельных районах порывы до 18 м/с. А вот ночи уже прохладные + 2…7.

Немного севернее, в Ханты-Мансийском округе, погода тоже комфортная до 17 тепла. Но в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и будет ветрено.



Отдохнуть на природе смогут в эти выходные и жители юга Тюменской области. Там в полуденные часы воздух прогреется до +20 и без осадков.Так же аномально тепло будет и на юге западной Сибири. Днем до + 15, местами столбики термометров поднимутся до отметки + 20 градусов. И это в начале октября. Не иначе как «бабье лето». Испортить настроение может лишь небольшой дождь, который местами возможен в Томской и Кемеровской областях. А вот в Омской, Новосибирской областях и Алтае без существенных осадков.

Циклон с севера к выходным доберется к центральным и южным районам Красноярского края. Пойдут дожди. Ветер усилится. В субботу днем его порывы могут достигать 18 м/с. Но при этом довольно тепло +10…15.

Такая же температура в южных республиках — Хакасии и Туве. Правда без существенных осадков.

В Иркутской области в субботу пойдут дожди, которые продолжатся и в воскресенье. На севере области уже снег. Максимальная температура днем + 14, на севере около 5-ти. А вот ночи уже везде холодные не выше 0, местами температура будет опускаться до + 9-ти. Так что водителям пора переобуть свои автомобили.