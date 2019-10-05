Девиантный подросток: трудных детей начнут «вычислять» еще в детском саду

Дошкольное образование начнут оценивать не по знаниям детей, а по уровню их развития. Воспитатели начнут вести карты развития детей.

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В детских садах скоро начнут не только учить воспитанников читать, считать и лепить из пластилина, но и следить за тем, как они общаются, играют и какие вопросы они задают взрослым. Воспитатели трижды в год будут отмечать этапы развития детей в специально разработанных для этого картах. Наблюдения позволят вовремя скорректировать программу работы с детьми и еще на дошкольном уровне исправить негативный сценарий развития ребенка, пока он не превратился в девиантного подростка. По информации «Известий», карты развития ребенка уже тестируют в 100 садиках.

Карты в руки

В детских садах начнут применять новую методику оценки дошкольного образования. Воспитатели трижды в год будут заполнять карты развития ребенка, фиксируя в них, как подопечный ведет себя в сюжетных играх, насколько он любознателен, как выражает свои желания и другие аспекты его развития.

Методику разработал Федеральный институт развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения (документ есть в распоряжении «Известий»).

Новая форма работы позволит педагогам вовремя изменить образовательную программу — например, проводить больше совместных игр, если у воспитанника есть проблемы в общении со сверстниками.

— Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребенка в детсаду, в январе и мае, — рассказала директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова, руководитель разработчиков методики. — Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включен. Это не значит, что воспитатель не должен учить этому, но карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику развития ребенка и сделать выводы, в чем он испытывает проблемы и как их решать.

Педагоги дошкольного образования вместе с картами получат инструкции по их заполнению и обучающие видеоролики. Родителям раздадут памятки.

Профессор Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина, считает, что если в карте развития ребенка видна какая-то проблема, а изменение программы не дало нужного эффекта, то причину нужно искать в семье, в отклонениях или в самом педагоге. У последних уже не будет возможности подтасовать результаты за счет общей успеваемости группы, а значит, пробелы в их работе станут нагляднее.

— Если мы подготовим педагогов, способных корректировать программу в зависимости от результатов диагностики, можно будет преодолеть негативные сценарии развития ребенка — отклонения в формировании психики, эмоционального статуса, критического мышления. На ранней стадии (в 4–6 лет) это исправимо. Но к семи годам это уже не исправить, — подчеркнула Ирина Абанкина.

Знания без развития

Воспитатели детсадов рассказали «Известиям», что диагностика, которую используют сегодня, анализирует не развитие ребенка, а эффективность педагога. Единственные выводы, которые из нее можно сделать, — насколько ребенок готов к школе, что умеет делать и какие у него есть знания.

— Сейчас в садиках оценивают развитие двигательных навыков, речи ребенка, знание категорий предметов, умение считать, ориентирование во времени и пространстве. Педагог делает заключение не об уровне развития детей, а о степени усвоения ими образовательной программы группы, — рассказала воспитатель из Санкт-Петербурга Ольга Потопова.

Бывший воспитатель из Омска Галина Мурова пояснила «Известиям», что такая оценка не позволяет заметить, например, сложности в общении ребенка со сверстниками. А карта развития помогла бы увидеть проблему и втянуть его в коллектив.

В неидеальных руках

Психиатры считают, даже идеальная методика не будет таковой в руках воспитателя, если ему не хватает квалификации. Психотерапевт, специалист по девиантному поведению подростков Гелена Иванова пояснила «Известиям», что уровень образования детсадовских воспитателей позволит выявить только самые явные нарушения в эмоциональном и социальном развитии детей, которые и без специальных карт видны. Но даже если педагоги заметят какие-либо отклонения, в садах просто нет специалистов, которые могли бы дальше с этим работать.

О кадровой проблеме свидетельствует и анализ, проведенный РАНХиГС: 62% респондентов из числа руководителей учреждений дошкольного образования считают, что им и их коллективу нужно повысить квалификацию. Только половина педагогов, 54%, уверены в достаточности своих знаний в вопросах оценки качества дошкольного образования.

Разработчики методики отмечают, новый инструмент будет служить основой для принятия решений на всех уровнях управления системой образования.

В Минпросвещения «Известиям» рассказали, что попытки разработать карты развития предпринимались с 2013 года, некоторые из них даже пробовали внедрить в детсадах. Но удобного инструмента для педагогического наблюдения до сих пор не было. В ведомстве отметили, что этот инструментарий уже апробируется на 100 экспериментальных площадках. Затем, после методической доработки, он появится у всех педагогических работников дошкольного образования.

Источник: Известия