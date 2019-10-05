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Голову ломают над задачкой для 1 класса «на пространственное мышление»

13:29 05.10.2019 Фото: pixabay.com
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Пользователь пикабу nstonic опубликовал на первый взгляд простое условие задания — нарисовать круг, а слева от него — квадрат.

Голову ломают над задачкой для 1 класса «на пространственное мышление»
Мнение пользователей Сети о решении задачи «на пространственное мышление» для первоклассников разделилось

Мнение пользователей Сети о решении задачи «на пространственное мышление» для первоклассников разделилось.

Пользователь пикабу nstonic опубликовал на первый взгляд простое условие задания — нарисовать круг, а слева от него — квадрат.

И показал, как ребенок справился с задачей. Ученик, следуя условию изобразил квадрат слева от круга, однако решение оказалось неверным, что удивило большинство пользователей.

Выяснилось, что учитель не засчитал решение, так как школьник должен был представить себя на месте круга, и исходя из этого нарисовать квадрат слева. Таким образом, на бумаге квадрат оказался бы справа.

Однако в самом задании таких уточнений нет.

«Так это у учительницы проблемы с пространственным мышлением. Задача поставлена прямая, никто не требует ставить себя на место кружка», — написал один из пользователей.

«А как понять, где у кружочка еще и нужный бок? Может, на самом деле он лежит лицом вниз поперек листа», — выразили сомнение другие.

«Если вы видите знак «Поворот направо запрещен», нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?» — пошутила одна из комментаторов.

Источник: Известия

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От редакции

А вы бы как решили?

Аноним, 05 октября 2019 15:04
...Если вы видите знак «Поворот направо запрещен», нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?» — пошутила одна из комментаторов....
Я ЗНАЮ такую же как училка !!!
Вот она:
http://autoberdsk.ru/dva-cheloveka-travmirovany-v-zhyostkom-stolknovenii-nivy-i-kamri-v-berdske/
Женщина поворачивала со второстепенной и мигала поворотником, что бы её пропустили те, кто ехал по главной.

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