Продажи новых автомобилей падают в России

По итогам девяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 271 тыс. 392 автомобиля

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре снизились на 0,2% до 157129 машин. По итогам девяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 271 тыс. 392 автомобиля (-2%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году – все же минус 2%. С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году АЕБ ожидает годового результата 1,76 млн штук, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года.

Здесь присутствует элемент неопределенности – возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период, прогнозируют в ассоциации.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в сентябре 31516 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19194 машины (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16050 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13326 покупателей (+28%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9560 машин (+2%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Toyota (9403 шт., -16%), Nissan (7417 шт., -5%), Skoda (7341 шт., -6%), ГАЗ (6330 шт., +33%) и Mercedes-Benz (3786 шт., +16%).

Источник: © Автостат.