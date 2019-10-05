Проверь, ешь ли ты продукты, замедляющие на 10 лет старение?

Специалисты утверждают – ключ к молодости кожи не в дорогих кремах, а в еде. Определённые продукты, по мнению врачей, могут сделать вашу кожу здоровой и молодой.

Жиры, которыми богат авокадо, не только восстанавливают повреждённую кожу, но даже защищают её от солнца

Специалисты утверждают – ключ к молодости кожи не в дорогих кремах, а в еде. Определённые продукты, по мнению врачей, могут сделать вашу кожу здоровой и молодой.

Проведённые исследования доказывают, что определённые компоненты в некоторых продуктах не просто полезны, но и замедляют старение. Редакция МедикФорум приводит список этих продуктов.

Тёмный шоколад. Кто бы мог подумать, что это лакомство может принести пользу нашей коже? Однако исследование доказывает, что тёмный шоколад содержит флавониды, которые могут защитить от солнца и обеспечить целый ряд преимуществ для кожи. Некоторые исследователи считают, что антиоксиданты, содержащиеся в тёмном шоколаде, даже полезнее для организма, чем ягоды.

Зелёный чай. Коллаген – строительный материал для нашей кожи. Поэтому вполне понятно, почему зелёный чай – продукт, который может сделать вас моложе. Зелёный чай богат антиоксидантами, и содержит больше полифенолов, чем какой-либо другой продукт. Эти полифенолы – помощники в выработке коллагена, и помогают остановить признаки старения.

Кофе. Согласно последним исследованиям американского Национального института онкологии, биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут помочь защитить вашу кожу от меланомы. Тем не менее, тип напитка имеет значение. Фильтрованный кофе может уменьшить злокачественную меланому, но это не относится к растворимому или сваренному кофе.

Авокадо. Этот плод богат высоким содержанием витаминов, клетчатки, калия и жирных кислот, и он творит чудеса с вашей кожей. Жиры, которыми богат авокадо, не только восстанавливают повреждённую кожу, но даже защищают её от солнца.

Помидоры. Этот овощ содержит много ликопина, который учёные считают полезным при раке предстательной железы, болезнях сердца и даже снижает риск инсульта. По мнению учёных, употребляя продукты, богатые ликопином, со временем можно даже заметить уменьшение глубины морщин.

Черника. Ягоды черники — это вкусное и сладкое лакомство, которое изобилует питательными веществами, которые творят чудеса

с кожей. Если вы хотите выровнять тон кожи, осветлить её и сделать более гладкой, то черника – это самое верное средство, говорят учёные. Они содержат много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, одновременно осветляя и выравнивая кожу.

Рыба. Лосось и другая рыба, которая богата омега-3, может быть отличным питающим средством для кожи, так как богата необходимыми для организма жирами.

Арбуз. Арбуз также, как и помидор, содержит ликопин. Ликопин позволяет дольше находиться на солнце, прежде чем кожа начнёт испытывать стресс от ультрафиолетовых лучей. Хотя он и не заменит солнцезащитный крем, но кожа будет дольше выглядеть моложе и здоровее.

Источник: МедикФорум