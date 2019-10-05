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Ночью катер врезался в берег. Один человек погиб

12:54 05.10.2019 Фото: МЧС по ИО
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Трагедия произошла в Иркутском водохранилище. На боту было пятеро. Троих в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Ночью катер врезался в берег. Один человек погиб
Происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном, выразившееся в опасном маневрировании в темное время суток

4 октября поздно вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о столкновении катера класса «Байлайнер» с берегом в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту были направлены спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Ими было установлено, что на борту судна находились пятеро. В результате столкновения катера с берегом один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Еще один участник происшествия в госпитализации не нуждался.

«Происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном, выразившееся в опасном маневрировании в темное время суток. Правоохранительными органами проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнул Андрей Голубев, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения.

Напомним, что 29 июня 2016 года в Бердске произошло крушения прогулочного катера Odissey-Open.. Трагедия произошла в 00 часов, в ночь на 29 июня, у пирса рядом с жилым комплексом «Сибиряк». На борту было трое человек — двое мужчин и женщина. Мужчина, управлявший судном, погиб на месте.

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