Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?

Помните, что болевыми точками у собаки являются: нос, пах и язык. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих.

По возможности, обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки

Действия при укусе собаки. Правила поведения

Как действовать, если собака готова напасть:

Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих. По возможности, обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Помните, что болевыми точками у собаки являются: нос, пах и язык.

Правильные действия при укусе собаки

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес владельца собаки.