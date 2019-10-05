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Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?

12:45 05.10.2019 Фото: pixabay.com
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Помните, что болевыми точками у собаки являются: нос, пах и язык. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих.

Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?
По возможности, обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки
Сюжет: Инструкция
Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?

Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?Как защитить себя от заражения бешенством?Ещё 110 новостей

Действия при укусе собаки. Правила поведения

Как действовать,  если собака готова напасть:

Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность. Для защиты используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих. По возможности, обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Помните, что болевыми точками у собаки являются: нос, пах и язык.

Правильные действия при укусе собаки

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес владельца собаки.

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