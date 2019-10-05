Поджег диван: троих маленьких детей спасли на пожаре сотрудники МЧС

Мальчик трех лет зажигалкой подпалил диван. И сел с двумя другими малышами, 2 и 5 лет, есть пряники. Спасатели увидели столб дыма, когда ехали на работу.

Майор внутренней службы Алексей Курцев и исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательной части МЧС России № 52 Боженок Василий

В Новосибирской области сотрудники МЧС России рано утром направлялись на службу и заметили горящий деревянный жилой дом, вызвали пожарных, а сами выломали запертые ворота и спасли троих малолетних детей. Вся семья в безопасности, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о награждении сотрудников МЧС России, спасших малышей.

Утром 4 октября начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Болотнинскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области майор внутренней службы Алексей Курцев и исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательной части МЧС России № 52 Боженок Василий, двигались на личном автомобиле по улице Рабочая в городе Болотное Новосибирской области, когда увидели густой черный дым из окон и крыши одного из жилых домов. Алексей Курцев живет недалеко от места пожара и знал, что в доме проживает многодетная семья. Коллеги незамедлительно приняли решение – позвонить на номер пожарно-спасательной службы 101, а самим идти на помощь и спасать семью.

Ворота были заперты, счёт шел на секунды — сотрудникам МЧС России пришлось выломать ограждения. Добежав до дома, спасатели легко проникли в помещение – дверь была не закрыта. В прихожей сидели без какой-либо паники трое детей двух, трёх, пяти лет и ели пряники, при этом в доме было сильное задымление. Мужчины взяли детей на руки и отнесли в теплый автомобиль.

«Я спросил у самой старшей девочки, которой 5 лет, что произошло. Она сказала, что её трехлетний брат взял зажигалку и поджёг диван. Дети невредимы и не были напуганы — они не поняли, что произошло», — рассказал майор внутренней службы Алексей Курцев.

Из-за плотного задымления в жилой части дома проверить все помещения не представлялось возможным. Одновременно с этим, через соседей мужчины связались с мамой, которая сообщила, что больше в доме никого нет, и она оставила только трех детей.

По прибытии пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в течение трёх минут. В результате пожара, общая площадь которого составила 4 квадратных метра, повреждены диван, пол и оконная рама. Причина пожара – детская шалость с огнем.

По оперативной информации, в доме проживает семья с шестью детьми. Ранним утром мама провожала трёх старших детей в школу, которая находится в километре, а маленькие дети оставались одни. Отец в это время находился на работе.

Помните, что детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. О том, что спички — не игрушка для ребенка, известно всем. Но не все родители знают, как обезопасить ребенка и предотвратить возможные трагедии. Необходимо сформировать у детей чувство опасности огня, привить навыки безопасного обращения с бытовыми приборами и правильного поведения в случае пожара.

Уважаемые родители! Учите личным примером детей соблюдению правил пожарной безопасности.