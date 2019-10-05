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Месяц два трупа пролежали в утонувшем в озере автомобиле в Новосибирской области

11:44 05.10.2019 Фото: Pixabay
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ВАЗ-2115 скатился в кювет, а потом утонул в водоеме. Погибли 46-летний водитель и 30-летний пассажир.

Месяц два трупа пролежали в утонувшем в озере автомобиле в Новосибирской области
Автомобиль утонул в озере

4 октября в Мошковском районе в водоеме озера «Зеркальное» с. Уч-Балта в салоне автомобиля ВАЗ-2115 обнаружены трупы двух местных жителей 30 и 46 лет, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проверки установлено, что 3 сентября около 23.30 один из погибших, 46-летний мужчина, управляя автомобилем автомобиля ВАЗ-2115, двигался по автодороге со стороны с. Елтышево в направлении с. Уч-Балта и на 12 км, не справившись с управлением, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в водоем. В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир погибли на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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