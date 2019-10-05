Отделай баню осиной или кедром и получишь кузницу здоровья!

Устали сидеть в душном офисе? Ломит ноги от беготни?Бросайте все и отправляйтесь в баню! Но максимального эффекта можно добиться только если помещение бани устроено по всем канонам и с соблюдением правил, то есть — настоящим натуральным материалом. Такой в изобилии предлагает компания «Формула-7»

Лучшие материалы для отделки бани в «Формула-7»

Устали сидеть в душном офисе? Ломит ноги от беготни? В голове беспорядок из нагромождения информации? Бросайте все и отправляйтесь в баню! Пропарить тело и душу — один, пожалуй, из лучших способов снять накопившееся напряжение. Но максимального эффекта можно добиться только если помещение бани устроено по всем канонам и с соблюдением правил, то есть — настоящим натуральным материалом. Такой в изобилии предлагает компания «Формула-7», поэтому, если у вас бани нет или она пока оставляет желать лучшего, вам прямая дорога в Бердск на улицу Промышленная, 14.

Оптимальным сочетанием параметров цены и качества для отделки бани всегда было и остается натуральное дерево. Прежде всего это два сорта: кедр и осина. Древесина обоих деревьев обладает целебными качествами, оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье человека и на эмоциональное состояние.

Плотная древесина кедра наполнит помещение приятным бальзамическим запахом. Он успокаивает и снимает напряжение с нервной системы, раздражение и усталость. Кедр долговечен, не поддается гниению и выдерживает высокие температуры (до 120 градусов!), в древесине не заводятся вредители, а рисунок дополняет интерьер естественной красотой.

С давних времен одним из лучших сортов дерева для отделки парилки считается осина. В отличие от хвойных пород, она не сочится смолой при нагревании, а по сравнению с остальными лиственными породами меньше подвержена гниению. Вагонка из осины от компании «Фортуна-7» имеет приятный оттенок и однородную текстуру. Вагонка из осины замечательна и целебными свойствами: она словно вытягивает из все хвори и болячки. Дерево осины хорошо поддается обработке, является природным антисептиком, не требует пропитки специальными растворами, устойчива против грибка и отличается значительной прочностью.

Используя в отделке погонаж и элементы изготовленные компанией «Формула-7», вы превратите баню, сауну и дом в настоящую кузницу здоровья! Внутреннее убранство приобретет эстетическую самобытность, налет «пришвиновской» романтики и придаст вечерам у домашнего очага уют и теплоту. По ценам от производителя вы всегда можете найти кедровый, сосновый и осиновый погонаж и вагонку, наличники, галтели, бруски, и плинтус, доску, полки, блок-хаус. Специально для бани имеются в продаже двери из осины, липы, сосны, ручки из липы (для банных дверей) и другие столярные изделия.

. Ошиблись в расчетах материалов и хотите докупить необходимую категорию? Не проблема! В «Формуле-7» продают только то, что производят сами, поэтому всегда в наличии любая из строго отобранных категорий пиломатериалов. Заказать можно и не стандартную продукцию длиной от 1,5 до 3 метров с шагом 0,25 метра.

«Наша разбраковка гораздо строже, чем у кого-либо на рынке, — отмечают в руководстве компании, — Так, наша категория «B», это, как правило, категория «A» на рынке; наша «A» — это «Экстра» на рынке. То есть наша сортировка на ступень строже чем на рынке».

Звоните и приезжайте:

8(83841) 5-82-04

Бердск, Промышленная, 14

Источник: Раздел Формула-7 на сайте Весь Бердск