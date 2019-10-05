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Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» — Магазин Книжная Долина

11:10 05.10.2019 Фото: Книжная долина
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История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

Наринэ Абгарян С неба упали три яблока Магазин Книжная Долина
Это история одной маленькой деревни в горах

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Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока»

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

16+

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 85

т. 5-11-02

Источник: Раздел «Книжная долина» на сайте Весь Бердск

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