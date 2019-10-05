Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» — Магазин Книжная Долина

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

Это история одной маленькой деревни в горах

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Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока»

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

16+

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Источник: Раздел «Книжная долина» на сайте Весь Бердск