10 способов: как побороть страх перед старостью?

Помните — не годы нас старят, а наше отношение к ним.

Наверняка многие на страницах интернета в последнее время хотя бы раз столкнулись с фотографиями известных людей, лица которых состарены при помощи специальной программы FaceApp. Что это — дань моде, или страх перед старостью? Психологи убеждены, что пожилого возраста не следует бояться, а наоборот, нужно научиться использовать опыт, приобретённый на протяжении жизни.

1. Не забывайте и не искажайте свой возраст

Используйте свой возраст, чтобы передать свой опыт тем, кто моложе. Гордитесь своими годами, ведь вам есть, что вспомнить.

2. Не стесняйтесь делиться своими чувствами и переживаниями

Сохраняя дружеские отношения между приятелями, нам будет легче пережить какие либо трудности. Кстати, по статистике, женщины более коммуникабельны в любом возрасте в отличие от мужчин, которые с возрастом начинают замыкаться в себе.

3. Контактируйте со своими ровесниками

Обмениваясь чувствами переживаниями со своими сверстниками, человеку легче понять себя и пережить те изменения, которые происходят с возрастом. Посещение клубов «Кому за ….» поможет расслабиться и обрести единомышленников.

4. Не сидите дома

Конечно, сказать: «Я старая» и ничего делать не могу — просто. Но ведь так не долго и зачахнуть. Найдите себе занятие по душе: посадите два куста роз — и они будут радовать вас своим цветением, заведите птичку, или котёнка. Вообщем — двигайтесь.

5. Войдите в группу ваших ровесников

Конечно, старость перекрывает многие ранее доступные действия. Не все одинаково могут смириться с новым состоянием. Может быть вы сильнее? Помогите другим, поддержите советом, предложите помощь. Бояться и стареть вместе гораздо легче.

6. Не пугайтесь старости

У вас ведь всего лишь добавились годы, но вы ещё живы! Поэтому не отступайте и не сдавайтесь, а реализовывайте свои планы. К тому же, у вас богатый жизненный опыт, так что, возможно, вы справитесь гораздо быстрее, чем те, кто вас моложе.

7. Контролируйте здоровье

За здоровьем нужно следить в любом возрасте. Так почему вас должно пугать профилактическое посещение врача? Ну, а если есть заболевание, так ведь и молодые болеют. Ну, а если вы себя хорошо чувствуете — то стоит ли вообще вспоминать про возраст?

8. Полюбите свои годы

Приняв и полюбив свой возраст, вы легче сможете прожить положенный вам срок. Помните — не годы нас старят, а наше отношение к ним.

9. Старение — это не болезнь

Данный процесс, увы, не избежать ни кому. Примите это и живите, радуясь каждому дню. А стрессы, депрессии и отчаяния — это не для вас.

10. Пусть вас не беспокоит красота

Будучи молодыми вы наверняка вглядывались в лица ваших бабушек. Было в них что-то неуловимо мягкое, нежное, лучистое. Такое лицо не сделаешь даже при помощи самой дорогой косметики. Сейчас эта красота досталась и вам. Гордитесь своими годами. Красоту души не нарисуешь тушью. Помните о мудрости, которую вам подарили годы — она куда красивее!

Источник: Planet Today