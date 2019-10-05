Я тебя слышу. Я уважаю твою точку зрения, даже если не согласен с ней

«Давай найдем решение, которое устроит нас обоих» — еще одна очень полезная фраза

Отношения — это в целом очень непростое дело, так как речь всегда идет о союзе двух уникальных личностей, у каждой из которых есть собственный набор ценностей, мечтаний, убеждений, и так далее. Но для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь в союзе, не обязательно искать тотальную гармонию — достаточно знать некоторые тонкости, которые позволят найти компромиссные решения.

Например, простая фраза «Я тебя слышу» позволяет донести до партнера не менее простую мысль — его мнение учитывается. Одна только эта фраза может разрушить целые залежи отрицательных факторов, которые тянут отношения ко дну.

Фраза «Я уважаю твою точку зрения, даже если не согласен с ней» не менее важна. Говоря эти слова, вы показываете, что цените мнение партнера и готовы к диалогу.

«Давай найдем решение, которое устроит нас обоих» — еще одна очень полезная фраза. Если вы произносите ее, то показываете свою психологическую зрелость и демонстрируете конструктивный подход к решению проблем в отношениях. Набор фраз для сохранения отношений можно дополнить словами «Я благодарен тебе» и «Я готов поддерживать тебя во всех мечтах и начинаниях».

Источник: Planet Today